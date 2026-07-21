Наприкінці липня в Україні очікуються сильні дощі та спека

Люди під час спеки. Фото ілюстративне: Reuters

Наприкінці липня синоптична ситуація в Україні зазнає відчутних змін. Після прохолодної та дощової погоди в країну знову повернеться сильна спека. При цьому в більшості областей пройдуть сильні зливи з грозами, а вже під кінець місяця стовпчики термометрів піднімуться до +35 °С.

Про це з посиланням на коментар кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича "Телеграфу" передає Новини.LIVE.

Грозовий фронт та небезпечні явища

У третій декаді липня над країною переважатимуть теплі та вологі повітряні маси з півдня та південного заходу Європи. Президія зниженого атмосферного тиску спричинить регулярне проходження атмосферних фронтів, які принесуть періодичні зливи у більшість регіонів.

"В окремі дні опади можуть бути значними, а також супроводжуватися такими небезпечними явищами, як град та сильні шквали", — зазначив метеоролог.

Найпотужніші дощі слід очікувати з 23 по 26 липня, коли негода охопить південь, центр та схід країни. Основними чинниками таких злив стануть циклони, що прийдуть з акваторії Чорного моря та Балканського півострова.

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Ще один період негоди можливий 28–29 липня, коли новий південний циклон принесе рясні опади у західні області.

Перша половина тижня принесе прохолоду

Попри літній сезон, найближчими днями температура повітря триматиметься нижче за кліматичну норму. Як пояснив Кібальчич, через щільну хмарність та дощі показники будуть на 2–5 °С нижчими за середні багаторічні значення.

У період з 21 по 25 липня синоптики прогнозують +8…+15 °С уночі та вранці та +22…+28 °С удень. Щоправда, у центральних областях 23–24 липня через суцільні хмари повітря прогріється лише до +17…+22 °С.

Тепліше буде лише на південному сході, Закарпатті та в Криму: уночі — +14…+20 °С, а вдень — близько +25…+31 °С.

Повернення спеки до +35 °С

За даними метеоролога, останні дні місяця відзначаться стрімким потеплінням. З 26 по 30 липня денні показники знову сягнуть +30…+35 °С, і лише на північному заході збережеться відносна прохолода.

Загалом середня температура кінця липня відповідатиме кліматичній нормі, хоча сама погода буде нестійкою. Додатково через високу вологість і слабкий вітер уночі та вранці біля водойм, у заплавах річок і низинах можуть виникати короткочасні тумани.

Попри дощові дні та тимчасове похолодання, у східних, південних і частині центральних областей усе одно утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки в лісах. Тобто фінал липня запам'ятається українцям різкими контрастами — від грозової прохолоди до справжньої спеки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко повідомляв, що в деяких регіонах України 21 липня пройдуть дощі. Крім того, можливі град і шквали. Синоптики оголосили штормове попередження.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що упродовж цього тижня очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують спеку, яка чергуватиметься із похолоданням. Майже щодня місцями будуть опади.