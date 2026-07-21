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Главная Новости дня Температурные качели и сильные дожди: какая погода ожидается в Украине в конце июля

Температурные качели и сильные дожди: какая погода ожидается в Украине в конце июля

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 09:20
В конце июля в Украине ожидаются сильные дожди и жара
Люди в жару. Фото иллюстративное: Reuters

В конце июля синоптическая обстановка в Украине претерпит заметные изменения. После прохладной и дождливой погоды в страну вновь вернется сильная жара. При этом в большинстве областей пройдут сильные ливни с грозами, а уже к концу месяца столбики термометров поднимутся до +35 °С.

Об этом со ссылкой на комментарий кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича "Телеграфу" сообщает Новини.LIVE.

Грозовой фронт и опасные явления

В третьей декаде июля над страной будут преобладать тёплые и влажные воздушные массы с юга и юго-запада Европы. Область пониженного атмосферного давления вызовет регулярное прохождение атмосферных фронтов, которые принесут периодические ливни в большинство регионов.

"В отдельные дни осадки могут быть значительными, а также сопровождаться такими опасными явлениями, как град и сильные шквалы", — отметил метеоролог.

Самые сильные дожди следует ожидать с 23 по 26 июля, когда непогода охватит юг, центр и восток страны. Основными факторами таких ливней станут циклоны, приходящие из акватории Черного моря и Балканского полуострова.

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Еще один период непогоды возможен 28–29 июля, когда новый южный циклон принесет обильные осадки в западные области.

Первая половина недели принесет прохладу

Несмотря на летний сезон, в ближайшие дни температура воздуха будет держаться ниже климатической нормы. Как пояснил Кибальчич, из-за плотной облачности и дождей показатели будут на 2–5 °С ниже средних многолетних значений.

В период с 21 по 25 июля синоптики прогнозируют +8…+15 °С ночью и утром и +22…+28 °С днем. Правда, в центральных областях 23–24 июля из-за сплошной облачности воздух прогреется лишь до +17…+22 °С.

Теплее будет только на юго-востоке, в Закарпатье и в Крыму: ночью — +14…+20 °С, а днём — около +25…+31 °С.

Возвращение жары до +35 °С

По данным метеоролога, последние дни месяца будут отмечены резким потеплением. С 26 по 30 июля дневные показатели снова достигнут +30…+35 °С, и лишь на северо-западе сохранится относительная прохлада.

В целом средняя температура конца июля будет соответствовать климатической норме, хотя сама погода будет нестабильной. Кроме того, из-за высокой влажности и слабого ветра ночью и утром у водоемов, в поймах рек и низинах могут возникать кратковременные туманы.

Несмотря на дождливые дни и временное похолодание, в восточных, южных и части центральных областей все равно сохранится высокий уровень пожарной опасности в лесах. То есть конец июля запомнится украинцам резкими контрастами — от грозовой прохлады до настоящей жары.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко сообщал, что в некоторых регионах Украины 21 июля пройдут дожди. Кроме того, возможны град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog писал, что на протяжении этой недели ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут выпадать осадки.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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