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Главная Новости дня Синоптики предупредили несколько областей о ливнях и шквалах: где объявлена опасность

Синоптики предупредили несколько областей о ливнях и шквалах: где объявлена опасность

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Дата публикации 20 июля 2026 23:52
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 июля от Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 21 июля, ожидается переменной облачностью. В некоторых областях пройдут ливни, град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду. Синоптики местами объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях будут умеренные дожди, грозы, а днем местами ливни, в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. На остальной территории осадков не ожидается.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Погода в Украине 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северный, в западных и северных областях — западный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха на юге и востоке ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C. На остальной территории ночью +13...+18 °C, днем +23...+28 °C, на западе +20...+25 °C.

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В связи с ухудшением погодных условий в нескольких областях объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 21 липня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 июля от синоптика Натальи Диденко

Завтра дожди с грозами ожидаются преимущественно на Левобережье. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня
Погода в Украине 21 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха +24...+28 °C, на востоке +29...+32 °C.

Как писали Новини.LIVE, в течение этой недели ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут выпадать осадки.

Ранее мы рассказывали, когда ожидать магнитных бурь на Земле в конце июля. Солнце сейчас находится в фазе повышенной активности своего 25-го цикла.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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