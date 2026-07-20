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Головна Новини дня Грози, град і різкі перепади температур: погода в Україні на тиждень

Грози, град і різкі перепади температур: погода в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 08:03
Погода в Україні на тиждень 20-26 липня — коли буде град і спека +35
Дощ і прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE

Протягом наступного тижня, 20-26 липня, в Україні збережеться нестійка погода, адже спекотні дні чергуватимуться із похолоданням. Майже щодня в окремих регіонах очікуються опади, а температура повітря коливатиметься залежно від впливу циклонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода в Україні 20 липня

У понеділок, 20 липня, дощі з грозами накриють західні, північні та центральні області. Удень місцями можливі град і шквали до 15–20 м/с. Без істотних опадів залишаться лише південно-східні регіони.

Погода на 20 липня
Карта температур в Україні на 20 липня. Фото: Метеопост

Вночі температура становитиме +14...+20 °С, вдень на заході +20...+26 °С, у більшості областей +26...+31 °С, а на сході та півдні повітря прогріється до +35 °С.

Погода в Україні 21 липня

У вівторок, 21 липня, короткочасні грозові дощі прогнозують переважно у центральних і північно-східних областях. В інших регіонах буде сухо, місцями можливі ранкові тумани.

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Погода в Україні на 21 липня
Карта температур в Україні на 21 липня. Фото: Метеопост

Найпрохолодніше буде на північному заході — вдень +22...+27 °С, тоді як на південному сході та в Криму температура місцями досягне +35 °С. В решті регіонів вночі +15…+21 °С, в денні години +27…+32 °С.

Погода в Україні 22 липня

У середу, 22 липня, більшу частину країни охопить нестійка погода через зниження атмосферного тиску. Очікуються дощі, а в центральних і південно-західних областях — сильні зливи. Також можливі град і шквали. Суха погода збережеться лише на крайньому сході, Закарпатті та в Криму.

Погода на 22 липня
Карта температур в Україні на 22 липня. Фото: Метеопост

На заході відчутно похолоднішає — вночі очікується +8...+13 °С, а вдень лише +18...+23 °С. В інших регіонах вночі +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С, у південно-східних областях та у Криму +29…+34 °С.

Погода в Україні на 23 липня

У четвер, 23 липня, грозові дощі прогнозують уночі на Лівобережжі, а вдень — у північно-західних областях. На північному сході місцями можливі значні опади.

Погода на 23 липня
Карта температур в Україні на 23 липня. Фото: Метеопост

Температура вдень коливатиметься від +21 до +26 °С, а на крайньому півдні — до +28 °С.

Погода в Україні на 24 липня

У п'ятницю, 24 липня, вночі істотних опадів не очікується, однак удень короткочасні грози пройдуть у західних і північних областях. 

Погода на 24 липня
Карта температур в Україні на 24 липня. Фото: Метеопост

Температура повітря в західних областях вночі передбачається в діапазоні +9…+14 °С, вдень +19…+24 °С. Максимальна температура повітря становитиме +22...+27 °С, на півдні — до +30 °С.

Погода в Україні 25 липня

У суботу, 25 липня, більшість території України перебуватиме без опадів. Водночас у Криму та Приазов'ї вдень прогнозують значні дощі з грозами. Температура вдень становитиме +22...+30 °С залежно від регіону.

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Карта температур в Україні на 25 липня. Фото: Метеопост

Погода в Україні на 26 липня

У неділю, 26 липня, на погоду впливатиме південний циклон. Майже по всій країні очікуються дощі, місцями сильні. Винятком стануть західні області, де істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +13...+18 °С, вдень +22...+27 °С.

Як писали Новини.LIVE, під час аномальної спеки у Франції за тиждень померли майже 3000 людей. Найбільш критична ситуація склалася в регіоні Іль-де-Франс, до якого входить Париж. 

Загалом через спеку в Європі загинули понад 10 тисяч людей. Переважна кількість смертей трапилася упродовж 22-28 червня. 

погода температура повітря град
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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