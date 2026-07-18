Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей

Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 10:03
Спека у Франції — за тиждень померли навіть 3000 людей
Люди охолоджуються під час спеки в Парижі. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Під час аномальної спеки у червні у французькому регіоні Іль-де-Франс за тиждень померли майже 3000 людей. Це були переважно люди старше 65 років. Такі дані більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Le Monde.

Смерті через спеку у Франції

Національне агентство громадського здоров'я Франції (SPF) опублікувало оновлений звіт про наслідки аномальної спеки, яка охопила країну наприкінці червня. За новими підрахунками, хвиля високих температур стала причиною майже 3 000 надлишкових смертей, що більш ніж удвічі перевищує очікуваний рівень смертності за звичайних умов.

Найбільш критична ситуація склалася в регіоні Іль-де-Франс, до якого входить Париж. У період із 22 до 28 червня рівень смертності там перевищив очікуваний показник на 122%. За цей тиждень було зареєстровано 1 565 додаткових смертей.

В агентстві зазначають, що це найточніша оцінка наслідків червневої спеки. Саме Іль-де-Франс став одним із регіонів, які найбільше постраждали від екстремально високих температур. За інтенсивністю ця хвиля спеки перевершила навіть історичну спеку 2003 року, яка вважається однією з найсмертоносніших у Європі.

Читайте також:

На початку липня французькі медики вже публікували попередні дані, згідно з якими кількість смертей у країні зросла більш ніж на 2 000. Однак ті розрахунки базувалися лише на електронних свідоцтвах про смерть, тому не відображали повної картини.

Оновлений звіт включає також паперові свідоцтва про смерть, що дозволило суттєво уточнити масштаби трагедії. Згідно з новими даними, найбільше від наслідків спеки постраждали люди літнього віку — 82,4% усіх додаткових смертей припадає на осіб старше 65 років.

Водночас у SPF наголошують, що наведені показники залишаються попередніми і можуть зрости після завершення остаточного аналізу всіх даних.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, в Європі через аномальну спеку загинули понад 10 000 людей. Трагічні випадки трапилися у 27 країнах упродовж тижня з 22 по 28 червня.

Водночас у Німеччині спека розплавила рейки трамваїв. У місті Лейпциг зупиняли рух трамваї на кілька днів.

погода Франція смерть аномальна спека
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації