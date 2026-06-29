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Головна Новини дня Спека в Німеччині розплавила рейки трамваїв: рух транспорту припинено

Спека в Німеччині розплавила рейки трамваїв: рух транспорту припинено

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 09:06
Спека у Німеччині — у Лейпцигу розплавились рейки трамваїв
Розплавлені рейки в Німеччині через спеку. Фото: x.com/marionawfal

У німецькому місті Лейпциг через екстремальну спеку зупинили рух трамваї до понеділка. Аномально висока температура розплавила колії для транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Spiegel.

У Німеччині через спеку "пливе" асфальт

Лейпцизька транспортна служба призупинила всі трамвайні лінії після того, як герметик у рейках і стрілках розрідився між асфальтом і бетоном. Поновити рух поки не вдається, бо температура продовжує бити рекорди.

Спека в Німеччині
Розплавнені рейки у Німеччині. Фото: x.com/marionawfal

Через це для всіх трамвайних маршрутів міста запровадили обмеження. Однак автобуси курсують за звичним графіком.

Водночас у Гамбурзі через аномальну спеку повідомили про рекордне добове споживання води за рік. У Будестазі закликають негайно запустити програму щодо встановлення кондиціонерів у лікарнях, будинках для літніх людей та дитячих навчальних закладів. 

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Як писали Новини.LIVE, у Франції через аномальну спеку переповнені похоронні бюро. Найбільш напружена ситуація залишається в Парижі.

Крім того, через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей. За даними ВООЗ, зараз у життєво небезпечних погодних умовах перебувають близько 150 мільйонів людей.

Зазначимо, в Україні сьогодні температура повітря підніметься до рекордних 36 °C. Найспекотніше буде в західних областях, куди прийде гаряче повітря з Африки.

Німеччина спека трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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