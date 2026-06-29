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Главная Новости дня Жара в Германии расплавила трамвайные рельсы: движение приостановлено

Жара в Германии расплавила трамвайные рельсы: движение приостановлено

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 09:06
Жара в Германии — в Лейпциге расплавились трамвайные рельсы
Расплавленые рельси в Германии из-за жары. Фото: x.com/marionawfal

В немецком городе Лейпциге из-за экстремальной жары до понедельника приостановили движение трамваев. Аномально высокая температура расплавила рельсы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Spiegel.

В Германии из-за жары «плавится» асфальт

Лейпцигская транспортная служба приостановила движение на всех трамвайных линиях после того, как герметик в рельсах и стрелках растекся между асфальтом и бетоном. Возобновить движение пока не удается, так как температура продолжает бить рекорды.

Спека в Німеччині
Расплавившиеся рельсы в Германии. Фото: x.com/marionawfal

Из-за этого на всех трамвайных маршрутах города ввели ограничения. Однако автобусы курсируют по обычному расписанию.

В то же время в Гамбурге из-за аномальной жары сообщили о рекордном суточном потреблении воды за год. В Будестаге призывают немедленно запустить программу по установке кондиционеров в больницах, домах престарелых и детских учебных заведениях.

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Как писали Новини.LIVE, во Франции из-за аномальной жары переполнены похоронные бюро. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Париже.

Кроме того, из-за аномальной жары в Европе погибли уже 1300 человек. По данным ВОЗ, сейчас в жизненно опасных погодных условиях находятся около 150 миллионов человек.

Отметим, что в Украине сегодня температура воздуха поднимется до рекордных 36 °C. Жарче всего будет в западных областях, куда придет горячий воздух из Африки.

Германия жара трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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