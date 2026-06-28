Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Париже из-за аномальной жары переполнены похоронные бюро

В Париже из-за аномальной жары переполнены похоронные бюро

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 09:35
Аномальная жара в Европе: в Париже переполнены похоронные бюро
Люди спасаются от аномальной жары в Париже. Фото: Reuters

В Париже на фоне затянувшейся аномальной жары зафиксирована перегрузка похоронных служб. Два городских бюро работают с чрезмерной нагрузкой из-за роста количества обращений. Ситуация складывается на фоне одной из самых сильных волн жары в Европе за последние годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Franceinfo.

Аномальна спека у Парижі
В Париже люди прячутся под зонтиками от палящего солнца. Фото: Reuters

В Париже аномальная жара привела к переполненности похоронных бюро

В Париже два похоронных бюро столкнулись с перегрузкой из-за резкого роста количества обращений на фоне жары. В Национальной федерации похоронных служб отмечают, что такая ситуация нетипична для июня и обычно характерна для периодов эпидемий.

Представительница федерации Элизабет Шаррье сообщила, что повышенный спрос фиксируется и в других регионах Франции, однако наиболее напряженная ситуация сохраняется в Париже. Один из крупнейших городских операторов также сообщил о перегрузке и вынужденном перенаправлении части заказов в другие регионы, в частности в Нормандию и департамент Эр-и-Луар.

По данным экстренных служб, в Париже зафиксировано 109 смертей за один день — в жилых помещениях и общественных местах. В Franceinfo уточняют, что эти данные являются оперативными и не означают прямой связи исключительно с жарой.

Читайте также:

Франция уже несколько недель находится под воздействием одной из самых сильных волн жары за весь период наблюдений. В ряде регионов температура превышает +40 °C. Это привело к перебоям в энергоснабжении, транспортным ограничениям, закрытию школ и росту числа госпитализаций.

Спека у Парижі
Аномальная жара в Париже. Фото: Reuters

Экстремальная жара охватила Европу: фиксируются рекорды и жертвы

По данным Reuters, Западную Европу накрыла масштабная волна жары, сопровождающаяся температурными рекордами и человеческими жертвами. В ряде стран фиксируются десятки погибших из-за аномально высоких температур.

В Германии в городе Мекерн-Древиц зафиксированы рекордные 41,5 °C — это новый максимум для страны. В Берлине из-за жары использовали водометы для охлаждения людей на улицах.

В Дании температура поднялась до 37 °C, что является самым высоким показателем с 1874 года. В Чехии зафиксировано до 40,8 °C, что также стало новым рекордом.

В Швейцарии обновлены июньские температурные максимумы. Во Франции жара уже привела к смертельным случаям, перебоям в работе транспорта и ограничениям в функционировании инфраструктуры.

В Италии объявлен "красный" уровень опасности в 18 городах, в частности в Риме и Милане. За последние сутки там сообщалось о пяти смертельных случаях, связанных с перегревом.

Волна жары также охватила Польшу и Словакию, где температура превышает +30 °C. В Братиславе зафиксирована самая жаркая ночь за всю историю наблюдений.

Новини.LIVE сообщали, что аномальная жара в Европе уже привела к гибели людей, в частности во Франции, где за один день умерли не менее 18 человек. Среди жертв — дети и пожилые люди. Также зафиксированы десятки инцидентов, связанных с перегревом и несчастными случаями на воде. Температура в странах Европы превышает +40 °C и бьет исторические рекорды.

Новини.LIVE также сообщали, что во Франции из-за аномальной жары запретили продажу и употребление алкоголя на государственных и муниципальных публичных мероприятиях. Ограничения касаются, в частности, музыкальных фестивалей, включая праздник Fête de la Musique. Решение было принято на фоне температур до 40...41 °C и повышенной нагрузки на экстренные службы.

Франция Париж жара
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации