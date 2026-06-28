Аномальная жара в Европе: в Париже переполнены похоронные бюро

Люди спасаются от аномальной жары в Париже. Фото: Reuters

В Париже на фоне затянувшейся аномальной жары зафиксирована перегрузка похоронных служб. Два городских бюро работают с чрезмерной нагрузкой из-за роста количества обращений. Ситуация складывается на фоне одной из самых сильных волн жары в Европе за последние годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Franceinfo.

В Париже люди прячутся под зонтиками от палящего солнца. Фото: Reuters

В Париже аномальная жара привела к переполненности похоронных бюро

В Париже два похоронных бюро столкнулись с перегрузкой из-за резкого роста количества обращений на фоне жары. В Национальной федерации похоронных служб отмечают, что такая ситуация нетипична для июня и обычно характерна для периодов эпидемий.

Представительница федерации Элизабет Шаррье сообщила, что повышенный спрос фиксируется и в других регионах Франции, однако наиболее напряженная ситуация сохраняется в Париже. Один из крупнейших городских операторов также сообщил о перегрузке и вынужденном перенаправлении части заказов в другие регионы, в частности в Нормандию и департамент Эр-и-Луар.

По данным экстренных служб, в Париже зафиксировано 109 смертей за один день — в жилых помещениях и общественных местах. В Franceinfo уточняют, что эти данные являются оперативными и не означают прямой связи исключительно с жарой.

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Франция уже несколько недель находится под воздействием одной из самых сильных волн жары за весь период наблюдений. В ряде регионов температура превышает +40 °C. Это привело к перебоям в энергоснабжении, транспортным ограничениям, закрытию школ и росту числа госпитализаций.

Аномальная жара в Париже. Фото: Reuters

Экстремальная жара охватила Европу: фиксируются рекорды и жертвы

По данным Reuters, Западную Европу накрыла масштабная волна жары, сопровождающаяся температурными рекордами и человеческими жертвами. В ряде стран фиксируются десятки погибших из-за аномально высоких температур.

В Германии в городе Мекерн-Древиц зафиксированы рекордные 41,5 °C — это новый максимум для страны. В Берлине из-за жары использовали водометы для охлаждения людей на улицах.

В Дании температура поднялась до 37 °C, что является самым высоким показателем с 1874 года. В Чехии зафиксировано до 40,8 °C, что также стало новым рекордом.

В Швейцарии обновлены июньские температурные максимумы. Во Франции жара уже привела к смертельным случаям, перебоям в работе транспорта и ограничениям в функционировании инфраструктуры.

В Италии объявлен "красный" уровень опасности в 18 городах, в частности в Риме и Милане. За последние сутки там сообщалось о пяти смертельных случаях, связанных с перегревом.

Волна жары также охватила Польшу и Словакию, где температура превышает +30 °C. В Братиславе зафиксирована самая жаркая ночь за всю историю наблюдений.

Новини.LIVE сообщали, что аномальная жара в Европе уже привела к гибели людей, в частности во Франции, где за один день умерли не менее 18 человек. Среди жертв — дети и пожилые люди. Также зафиксированы десятки инцидентов, связанных с перегревом и несчастными случаями на воде. Температура в странах Европы превышает +40 °C и бьет исторические рекорды.

Новини.LIVE также сообщали, что во Франции из-за аномальной жары запретили продажу и употребление алкоголя на государственных и муниципальных публичных мероприятиях. Ограничения касаются, в частности, музыкальных фестивалей, включая праздник Fête de la Musique. Решение было принято на фоне температур до 40...41 °C и повышенной нагрузки на экстренные службы.