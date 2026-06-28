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Головна Новини дня У Парижі через аномальну спеку переповнені похоронні бюро

У Парижі через аномальну спеку переповнені похоронні бюро

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 09:35
Аномальна спека в Європі: у Парижі переповнені похоронні бюро
Люди рятуються від аномальної спеки в Парижі. Фото: Reuters

У Парижі на тлі тривалої аномальної спеки зафіксовано перевантаження похоронних служб. Два міські бюро працюють із надмірним навантаженням через зростання кількості звернень. Ситуація відбувається на тлі однієї з найсильніших хвиль спеки в Європі за останні роки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Franceinfo.

Аномальна спека у Парижі
У Парижі люди ховаються під парасольками від пекучого сонця. Фото: Reuters

У Парижі аномальна спека спричинила переповнення похоронних бюро

У Парижі два похоронні бюро зіткнулися з перевантаженням через різке зростання кількості звернень на тлі спеки. У Національній федерації похоронних служб зазначають, що така ситуація нетипова для червня і зазвичай характерна для періодів епідемій.

Представниця федерації Елізабет Шарр’є повідомила, що підвищений попит фіксується і в інших регіонах Франції, однак найбільш напружена ситуація залишається в Парижі. Один із найбільших міських операторів також повідомив про перевантаження та вимушене перенаправлення частини замовлень до інших регіонів, зокрема Нормандії та департаменту Ер і Луар.

За даними екстрених служб, у Парижі зафіксовано 109 смертей за один день — у житлі та громадських місцях. У Franceinfo уточнюють, що ці дані є оперативними та не означають прямого зв’язку лише зі спекою.

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Франція вже кілька тижнів перебуває під впливом однієї з найпотужніших хвиль спеки за весь період спостережень. У низці регіонів температура перевищує +40 °C. Це призвело до перебоїв в енергопостачанні, транспортних обмежень, закриття шкіл та зростання кількості госпіталізацій.

Спека у Парижі
Аномальна спека у Парижі. Фото: Reuters

Екстремальна спека охопила Європу: фіксують рекорди та жертви

За даними Reuters, Західну Європу накрила масштабна хвиля спеки, яка супроводжується температурними рекордами та людськими жертвами. У низці країн фіксують десятки загиблих через аномально високі температури.

У Німеччині в місті Мекерн-Древіц зафіксовано рекордні 41,5 °C — це новий максимум для країни. У Берліні через спеку використовували водомети для охолодження людей на вулицях.

У Данії температура піднялася до 37 °C, що є найвищим показником з 1874 року. У Чехії зафіксовано до 40,8 °C, що також стало новим рекордом.

У Швейцарії оновлено червневі температурні максимуми. У Франції спека вже призвела до смертей, перебоїв у транспорті та обмежень у роботі інфраструктури.

В Італії оголошено "червоний" рівень небезпеки у 18 містах, зокрема в Римі та Мілані. За останню добу там повідомляли про п’ять смертей, пов’язаних із перегрівом.

Хвиля спеки також охопила Польщу та Словаччину, де температура перевищує +30 °C. У Братиславі зафіксовано найспекотнішу ніч за весь час спостережень.

Новини.LIVE інформували, що аномальна спека в Європі вже призвела до загибелі людей, зокрема у Франції, де за один день померли щонайменше 18 осіб. Серед жертв — діти та літні люди. А також зафіксовано десятки інцидентів, пов’язаних із перегрівом і нещасними випадками на воді. Температура в країнах Європи перевищує +40 °C і б’є історичні рекорди.

Новини.LIVE також писали, що у Франції через аномальну спеку заборонили продаж та вживання алкоголю на державних і муніципальних публічних заходах. Обмеження стосуються зокрема музичних фестивалів, включно зі святом Fête de la Musique. Рішення ухвалили на тлі температур до 40...41 °C та підвищеного навантаження на екстрені служби.

Франція Париж спека
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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