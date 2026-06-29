Из-за аномальной жары в ЕС погибли более 1300 человек

Люди охлаждаются в фонтане возле Эйфелевой башни. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

С 21 июня в европейских странах было зафиксировано более 1300 смертей из-за аномально высокой температуры воздуха. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что в настоящее время в условиях, представляющих угрозу для жизни, находятся около 150 миллионов человек. В настоящее время во многих регионах массово закрывают школы, а местные энергетические системы уже не выдерживают колоссальной нагрузки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса в социальной сети X.

Европейские антирекорды жары

Европейский континент сейчас нагревается быстрее всего на планете, а темпы роста температуры здесь вдвое превышают средние глобальные показатели.

Сообщение главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса. Фото: скриншот

Раньше критические волны жары фиксировались примерно раз в поколение, но из-за глобального потепления это превратилось в ежегодное явление.

Дома, рабочие места и учебные заведения в Европе просто не были приспособлены к подобным температурным условиям.

Читайте также:

В настоящее время ВОЗ призывает правительства стран ЕС немедленно внедрять планы защиты населения и активно сотрудничает со странами-членами для снижения угроз здоровью людей, связанных с экстремальными погодными условиями.

Ситуация с климатом ухудшается, поэтому ВОЗ считает, что странам необходимо действовать максимально быстро, чтобы избежать новых жертв.

Как ранее писали Новини.LIVE, сильная жара в Украине связана с африканским атмосферным фронтом. Горячий воздух поступает в Украину из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы. При этом почти ежедневно возможны кратковременные дожди и грозы.

Также мы писали, что, по прогнозам Натальи Диденко, жара в Украине закончится 2–3 июля. После этого прогнозируется преимущественно теплая и не очень жаркая погода в течение всего июля.