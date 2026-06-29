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Головна Новини дня ВООЗ: Через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей

ВООЗ: Через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 02:21
Через аномальну спеку в ЄС загинули понад 1300 людей
Люди охолоджуються у фонтані біля Ейфелевої вежі. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Понад 1300 смертей зафіксували в європейських країнах з 21 червня через аномально спекотну температуру повітря. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус заявив, що зараз у життєво небезпечних погодних умовах перебувають близько 150 мільйонів людей. Наразі у багатьох регіонах масово закривають школи, а місцеві енергетичні системи вже не витримують колосального навантаження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса у соцмережі X.

Європейські антирекорди спеки

Європейський континент зараз нагрівається найшвидше на планеті, а темпи зростання температури тут удвічі перевищують середні глобальні показники.

ВООЗ: Через аномальну спеку в Європі загинули вже 1300 людей - фото 1
Повідомлення глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса. Фото: скріншот

Раніше критичні хвилі спеки фіксували приблизно раз на покоління, але через глобальне потепління це перетворилося на щорічне явище.

Будинки, робочі місця та освітні заклади в Європі просто не були пристосовані до подібних температурних умов.

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Наразі ВООЗ закликає уряди ЄС негайно впроваджувати плани захисту населення і активно працює з країнами-членами для зменшення загроз для здоров'я людей від екстремальних погодних умов.

Ситуація з кліматом погіршується, тому ВООЗ вважає, що діяти країнам потрібно максимально швидко для уникнення нових жертв.

Як писали Новини.LIVE раніше, сильна спека в Україні пов'язана з африканським атмосферним фронтом. Гаряче повітря надходить в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи. Водночас майже щодня будуть можливі короткочасні дощі та грози.

Також ми писали, що за прогнозами Наталки Діденко, спека в Україні скінчиться 2-3 липня. Після цього прогнозується переважно тепла і не дуже спекотна погода на протязі всього липня.

ВООЗ температура повітря аномальна спека
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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