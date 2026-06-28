Тиждень в Україні почнеться із спеки до +38°C: синоптик Діденко

Перехожий на вулиці у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні з почаку нового тижня очікується подальше підвищення температури повітря. У більшості регіонів буде дуже спекотно, подекуди до +38 С, але в окремих областях можливі короткочасні дощі з грозами. Найвищі показники температури прогнозують на заході та країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні на 29 червня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 червня в Україні переважатиме здебільшого спекотна погода, однак не обійдеться без локальних грозових дощів ввечері у понеділок на Закарпатті, Волині та на Сумщині.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+38 °C, на півдні очікується близько +33...+35 °C. У більшості східних регіонів передбачається стриманіша термічна палітра, до +27…+29 °C.

За словами синоптикині, спека в країні послабне з 2-го липня.

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"Послаблення спеки прогнозується впродовж 2-3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози", — зазначила вона.

Раніше Новини.LIVE писали, що у липні в Україні прогнозується переважно тепла й подекуди спекотна погода з температурою до +33 °C. Водночас майже щодня будуть можливі короткочасні дощі та грози. Найспекотнішим стане середина липня.

Також ми повідомляли, що сильна спека до +40 °C в Україні пов'язана з африканським атмосферним фронтом. Гаряче повітря надходить в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи.