Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Діденко: Новий тиждень почнеться із екстремальної спеки до +38°C

Діденко: Новий тиждень почнеться із екстремальної спеки до +38°C

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 17:47
Тиждень в Україні почнеться із спеки до +38°C: синоптик Діденко
Перехожий на вулиці у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні з почаку нового тижня очікується подальше підвищення температури повітря. У більшості регіонів буде дуже спекотно, подекуди до +38 С, але в окремих областях можливі короткочасні дощі з грозами. Найвищі показники температури прогнозують на заході та країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні на 29 червня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 червня в Україні переважатиме здебільшого спекотна погода, однак не обійдеться без локальних грозових дощів ввечері у понеділок на Закарпатті, Волині та на Сумщині.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+38 °C, на півдні очікується близько +33...+35 °C. У більшості східних регіонів передбачається стриманіша термічна палітра, до +27…+29 °C.

За словами синоптикині, спека в країні послабне з 2-го липня.

Читайте також:

"Послаблення спеки прогнозується впродовж 2-3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози", —  зазначила вона. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у липні в Україні прогнозується переважно тепла й подекуди спекотна погода з температурою до +33 °C. Водночас майже щодня будуть можливі короткочасні дощі та грози. Найспекотнішим стане середина липня.

Також ми повідомляли, що сильна спека до +40 °C в Україні пов'язана з африканським атмосферним фронтом. Гаряче повітря надходить в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи.

Наталка Діденко погода в Україні аномальна спека
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації