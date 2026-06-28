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Главная Новости дня Диденко: Новая неделя начнется с экстремальной жары до +38 °C

Диденко: Новая неделя начнется с экстремальной жары до +38 °C

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 17:47
Неделя в Украине начнется с жары до +38 °C: синоптик Диденко
Прохожий на улице в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

В Украине с начала новой недели ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. В большинстве регионов будет очень жарко, местами до +38 °C, но в отдельных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Самые высокие температуры прогнозируются на западе страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине на 29 июня

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 29 июня в Украине будет преобладать в основном жаркая погода, однако не обойдется без локальных грозовых дождей вечером в понедельник в Закарпатье, на Волыни и в Сумской области.

В западных областях столбики термометров поднимутся до +28…+38 °C, на юге ожидается около +33...+35 °C. В большинстве восточных регионов прогнозируется более умеренная температура, до +27…+29 °C.

По словам синоптика, жара в стране ослабнет со 2 июля.

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"Ослабление жары прогнозируется в течение 2–3 июля вместе с прохождением атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы", — отметила она.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле в Украине прогнозируется преимущественно теплая, а местами и жаркая погода с температурой до +33 °C. При этом почти ежедневно возможны кратковременные дожди и грозы. Самой жаркой станет середина июля.

Также мы сообщали, что сильная жара до +40 °C в Украине связана с африканским атмосферным фронтом. Горячий воздух поступает в Украину из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы.

Наталка Диденко погода в Украине аномальная жара
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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