Синоптики розповіли прогноз погоди на 29 червня

Хлопець п'є воду з фонтану у спекотний день. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на початку нового тижня буде спекотною через сильну спеку у більшій частині країни, подекуди до +35 °C. Загалом практично по всій території України денна температура перевищить 30 °С, і тільки в північних регіонах, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині температура вдень коливатиметься від 27 до 29 °С. Найспекотніше буде в західній частині України, куди прийде гаряче повітря з Африки

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 29 червня

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +34…+36 °C, на півдні очікується близько +26...+31 °C. У більшості східних регіонів передбачається менш спекотна погода, до +26…+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні майже всюди буде спека, але ввечері на Закарпатті очікуються і дощі.

Карта атмосферного фронту. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз для мешканців столиці

У Києві та прилеглих районах 29 червня погода також буде спекотною. Вдень стовпчики піднімуться до +32...+34 °C. Синоптики прогнозують малохмарну погоду та слабкий вітерець.

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Ніч у регіоні буде також теплою, стовпчики термометрів покажуть +18...+23 °C, а безпосередньо у Києві очікується близько +21...+23 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що найближчими днями в Україні пануватиме сильна спека до +40 °C. Причиною є гаряче повітря. Воно надходитиме в Україну з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи.

Також ми писали, що у липні в Україні прогнозується переважно тепла й подекуди спекотна погода з температурою до +33 °C. Найспекотнішим стане середина липня, але майже щодня очікуються короткочасні дощі та грози.