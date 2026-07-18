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Главная Новости дня Аномальная жара в Европе: за неделю во Франции погибли почти 3000 человек

Аномальная жара в Европе: за неделю во Франции погибли почти 3000 человек

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Дата публикации 18 июля 2026 10:03
Жара во Франции — за неделю погибли даже 3000 человек
Люди охлаждаются во время жары в Париже. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Во время аномальной жары в июне во французском регионе Иль-де-Франс за неделю умерли почти 3000 человек. В основном это были люди старше 65 лет. Эти данные более чем вдвое превышают обычный уровень смертности.

Об этом сообщает Новини.LIVE» со ссылкой на Le Monde.

Смерти из-за жары во Франции

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции (SPF) опубликовало обновленный отчет о последствиях аномальной жары, охватившей страну в конце июня. По новым подсчетам, волна высоких температур стала причиной почти 3 000 сверхнормативных смертей, что более чем вдвое превышает ожидаемый уровень смертности в обычных условиях.

Наиболее критическая ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж. В период с 22 по 28 июня уровень смертности там превысил ожидаемый показатель на 122%. За эту неделю было зарегистрировано 1 565 дополнительных смертей.

В агентстве отмечают, что это самая точная оценка последствий июньской жары. Именно Иль-де-Франс стал одним из регионов, наиболее пострадавших от экстремально высоких температур. По интенсивности эта волна жары превзошла даже историческую жару 2003 года, которая считается одной из самых смертоносных в Европе.

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В начале июля французские медики уже публиковали предварительные данные, согласно которым число смертей в стране выросло более чем на 2 000. Однако те расчеты основывались исключительно на электронных свидетельствах о смерти, поэтому не отражали полной картины.

Обновленный отчет включает также бумажные свидетельства о смерти, что позволило существенно уточнить масштабы трагедии. Согласно новым данным, больше всего от последствий жары пострадали пожилые люди — 82,4 % всех дополнительных смертей приходится на лиц старше 65 лет.

В то же время в SPF отмечают, что приведенные показатели остаются предварительными и могут вырасти после завершения окончательного анализа всех данных.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, в Европе из-за аномальной жары погибли более 10 000 человек. Трагические случаи произошли в 27 странах в течение недели с 22 по 28 июня.

В то же время в Германии жара расплавила рельсы трамваев. В городе Лейпциге движение трамваев приостановили на несколько дней.

погода Франция смерть аномальная жара
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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