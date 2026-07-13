Из-за аномальной жары в Европе зафиксировано более 10 тысяч смертей

Люди спасаются от жары у фонтана с водой в Мадриде (Испания). Фото: Reuters

В Европе зафиксировали более 10 тысяч смертей во время волны аномальной жары, которая в конце июня охватила западную часть континента. Большинство умерших — люди в возрасте от 65 лет. Ученые считают, что резкий рост смертности связан с экстремальной жарой, усугубленной изменениями климата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и данные сети EuroMOMO.

Аномальная жара в Европе привела к более чем 10 тысячам смертей

По данным EuroMOMO, речь идет о 10 650 сверхнормативных смертях, зарегистрированных в 27 европейских странах в течение недели с 22 по 28 июня. Именно в этот период волна жары достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и ряде других стран. Более 9 тысяч умерших были людьми в возрасте 65 лет и старше.

Главный врач Государственного института сывороток Дании Лассе Вестергорд, где проходит конференция EuroMOMO, подчеркнул, что такой уровень смертности является нетипичным для этого времени года. По его словам, столь резкий рост числа летальных исходов сложно объяснить какими-либо другими причинами.

"Такое количество смертей в это время года является необычным. Это действительно очень высокий показатель. Трудно объяснить такой высокий уровень смертности чем-то другим, кроме экстремальной жары", — пояснил врач.

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По словам ученых, столь мощная волна жары была бы практически невозможна без климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Они отмечают, что глобальное потепление делает подобные погодные явления все более частыми и интенсивными.

В то же время исследователи подчеркивают, что данные EuroMOMO охватывают смертность от всех причин, а не только случаи, непосредственно связанные с жарой. При этом они не выявили никаких других значимых факторов, в частности вспышек COVID-19, которые могли бы объяснить резкий рост избыточной смертности в указанный период.

Хотя EuroMOMO не публикует статистику отдельно по каждой стране, в сети сообщили, что Франция и Бельгия стали единственными государствами Европы, где в последнюю неделю июня зафиксировали "очень высокую" избыточную смертность.

В то же время бельгийский институт здравоохранения Sciensano сообщил, что во время этой волны жары в стране был зафиксирован самый высокий уровень избыточной смертности за весь период наблюдений, ведущихся с 2000 года.

Новини.LIVE сообщали, что в конце июня 2026 года сообщалось, что из-за аномальной жары в Европе с 21 июня погибли более 1300 человек. Тогда около 150 миллионов человек находились в опасных погодных условиях, а экстремальная жара привела к закрытию школ и перегрузке энергосистем.

Новини.LIVE также писали, что в Париже из-за аномальной жары резко возросло количество обращений в похоронные бюро, из-за чего они работают с чрезмерной нагрузкой. По данным экстренных служб, за сутки в городе зафиксировали 109 смертей, однако их прямая связь с жарой официально не подтверждена. Франция уже несколько недель страдает от одной из самых сильных волн жары, во время которой температура в отдельных регионах превышает +40 °C.