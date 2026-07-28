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Головна Новини дня Синоптик Діденко попередила про дощі та повернення спеки

Синоптик Діденко попередила про дощі та повернення спеки

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Дата публікації: 28 липня 2026 12:58
Погода в Україні 29 липня: Діденко повідомила, де будуть дощі
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 29 липня, короткочасні дощі та грози прогнозують лише в кількох областях України. Водночас більшість регіонів перебуватиме під впливом антициклону із сухою та комфортною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Де очікуються дощі та грози

За словами Наталки Діденко, залишки холодного атмосферного фронту принесуть короткочасні дощі та грози на Харківщину, Полтавщину, Сумщину та північ Луганської області.

На решті території України істотних опадів не прогнозують. Переважатиме суха погода, а вітер буде північно-західного напрямку, помірний, місцями поривчастий.

Якою буде температура

Вдень температура повітря становитиме +22...+25 °C. У південних областях очікується +24...+28 °C, а на півночі країни — +20...+22 °C.

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У Києві 29 липня опади малоймовірні. Температура повітря вдень становитиме близько +22...+23 °C.

На початку серпня повернеться спека

Наталка Діденко зазначила, що завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню літню спеку.

Синоптикиня рекомендує заздалегідь підготуватися до високих температур: носити легкий одяг із натуральних тканин, дотримуватися питного режиму, уникати тривалого перебування на сонці та пам'ятати про підвищену пожежну небезпеку.

Синоптик Діденко попередила про дощі та повернення спеки - фото 1
Синоптична карта погода на 29 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 липня. Очікується мінлива хмарність, поступове потепління, однак у низці регіонів ще можливі короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали вітру до 20 м/с.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці місяця очікується найпотужніша хвиля геомагнітної активності. За прогнозами, Землю накриє сильна магнітна буря високого рівня, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей. 

Наталка Діденко дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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