В Україну йде прохолодний фронт з грозами та дощами: прогноз Укргідрометцентру

Люди з парасольками у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 липня, очікується з мінливою хмарністю та опадами. Синоптики прогнозують потепління, але місцями ще можливі короткочасні дощі та грози. В деяких областях подекуди град та шквали до 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Укргідрометцентра.

Прогноз погоди на 28 липня

Попри те, що прохолодний атомосферний фронт надходитиме із заходу, прохолодна погода на слідуючому тижні поступово відступатиме, змінюючись на літнє тепло.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня. Фото Український гідрометеорологічний центр

Синоптики зазначили, що вночі та зранку 28 липня в більшості центральних та західних областей, а також Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

А ось в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями дуже значні дощі. Лише на сході та Криму вночі без опадів.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18 °С, у західних областях 10-15 °С; вдень 21-26 °С, на південному сході країни до 29 °С.

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак вдень місцями пройде короткочасний дощ.

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