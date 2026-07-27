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Главная Новости дня Холодный фронт с грозами и дождями: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Холодный фронт с грозами и дождями: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 21:35
В Украину надвигается прохладный фронт с грозами и дождями: прогноз Укргидрометцентра
Люди с зонтиками в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 июля, в Украине ожидается переменная облачность и осадки. Синоптики прогнозируют потепление, но местами ещё возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых областях местами возможен град и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 28 июля

Несмотря на то, что прохладный атмосферный фронт будет надвигаться с запада, прохладная погода на следующей неделе постепенно отступит, сменяясь летним теплом.

Холодный фронт с грозами и дождями: прогноз Укргидрометцентра на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Украине на 28 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики отметили, что ночью и утром 28 июля в большинстве центральных и западных областей, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

А вот в центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами очень сильные дожди. Только на востоке и в Крыму ночью без осадков.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 28 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днём в западных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 13–18 °С, в западных областях 10–15 °С; днем 21–26 °С, на юго-востоке страны до 29 °С.

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. В ночные часы осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе из-за аномальной жары погибли более 10 тысяч человек. Большинство умерших — люди в возрасте от 65 лет. Такое количество смертей от жары в это время года является необычным.

Также мы писали, что 29–31 июля на Земле ожидается самая опасная экстремальная магнитная буря красного уровня (индекс Кр 6–7). Такая буря может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электронной техники.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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