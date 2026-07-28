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Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о дождях и возвращении жары

Синоптик Диденко предупредила о дождях и возвращении жары

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 12:58
Погода в Украине 29 июля: Диденко сообщила, где пройдут дожди
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В среду, 29 июля, кратковременные дожди и грозы прогнозируются лишь в нескольких областях Украины. В то же время в большинстве регионов будет преобладать антициклон с сухой и комфортной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Где ожидаются дожди и грозы

По словам Натальи Диденко, остатки холодного атмосферного фронта принесут кратковременные дожди и грозы в Харьковскую, Полтавскую, Сумскую области и на север Луганской области.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Преобладать будет сухая погода, а ветер будет северо-западного направления, умеренный, местами порывистый.

Какая будет температура

Днем температура воздуха составит +22...+25 °C. В южных областях ожидается +24...+28 °C, а на севере страны —+20...+22 °C.

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В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит около +22...+23 °C.

В начале августа вернется жара

Наталья Диденко отметила, что конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую летнюю жару.

Синоптик рекомендует заранее подготовиться к высоким температурам: носить легкую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и помнить о повышенной пожарной опасности.

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Синоптическая карта погоды на 29 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что синоптики Укргидрометцентра обнародовали прогноз погоды в Украине на вторник, 28 июля. Ожидается переменная облачность, постепенное потепление, однако в ряде регионов еще возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и порывы ветра до 20 м/с.

Новини.LIVE писали, что в конце месяца ожидается самая мощная волна геомагнитной активности. По прогнозам, Землю накроет сильная магнитная буря высокого уровня, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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