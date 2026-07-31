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Гидрометцентр прогнозирует жару в последний день июля в Украине

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 06:15
Гидрометцентр прогнозирует жару в последний день июля в Украине
Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 июля. Сегодня будет небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Последний день июля будет очень тёплым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода в Украине 31 июля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что последний день июля порадует украинцев спокойной погодой, которую обеспечит антициклон. К тому же из Западной Европы к нам начнет поступать теплый воздух, поэтому температура повысится.

Погода в Україні 31 липня
Прогноз погоды на 31 июля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В частности, ночью было довольно прохладно, но днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться и достигнет +24...+30 °С, а на крайнем западе страны — до +34 °С.

Также в течение дня будет преобладать небольшая облачность, но без осадков. Ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днём поднимется до +25...+30 °С, а на крайнем западе страны — до +34 °С.

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Погода на 31 июля от Meteoprog

По прогнозу синоптиков, теплее всего сегодня будет на западе, востоке и юге страны. В Закарпатской, Луганской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +31…+33 °С. В центральных регионах ожидается +28…+31 °С, а на севере будет несколько прохладнее — от +25 до +29 °С.

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Карта температур в Украине 31 июля. Фото: Meteoprog

В ночные часы температура составит от +15 °С на севере до +23 °С на юге и побережье Черного моря.

Осадков не прогнозируется ни в одном регионе. Ветер преимущественно будет слабым или умеренным — 2–8 м/с. На большей части страны он будет северо-западным, тогда как в западных областях будет преобладать юго-восточный или переменный ветер.

Как писали Новини.LIVE, в Украине снова ожидается значительное потепление. Уже в первые дни августа воздух будет прогреваться до +28…+34 °C.

Также синоптики дали прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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