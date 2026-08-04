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Главная Новости дня После сильной жары Украину накроет мощная непогода: Птуха составила прогноз

После сильной жары Украину накроет мощная непогода: Птуха составила прогноз

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Дата публикации 4 августа 2026 14:20
Когда закончится жара в Украине: прогноз погоды от Натальи Птухи
Женщина пьет воду в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Сильная жара в Украине с температурой до +35…+38 °C начнёт спадать уже в конце недели. Однако перед этим в Украину придут грозы, шквалы и град из-за прохождения атмосферного фронта с запада.

Такой прогноз в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно дала синоптик Наталья Птуха.

Когда в Украине закончится жара и установится комфортная температура

Абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений в Украине этим летом не регистрировали, однако некоторые метеостанции на севере и западе уже обновили максимальные показатели для конкретных дат.

Как пояснила в эфире Ранок.LIVE представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, июль и август стабильно остаются самыми тёплыми месяцами, но тенденции последнего десятилетия свидетельствуют о том, что климатические рекорды всё чаще приходятся именно на XXI век.

Погода в Украине начнёт меняться уже в конце текущей рабочей недели из-за отступления антициклона и приближения с западной стороны активного атмосферного фронта.

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Температурная карта Украины на 6 июня. Фото: Метеопост

Первыми резкое изменение погоды 6 августа почувствуют жители западных областей, а уже 7 августа непогода охватит большинство регионов на западе, а также отдельные районы севера и центра.

Однако из-за прохождения холодного фронта это будет сопровождаться интенсивными грозами, шквалистым усилением ветра и градом из-за избытка тепла и энергии в атмосфере.

Далее, 8 августа, атмосферное образование продвинется дальше на восток страны, принеся долгожданное похолодание до более привычных летних показателей +25…+30 °C. В то же время на юго-востоке 8 августа еще будет сохраняться палящая жара на уровне +35…+38°C, и только 9 августа свежий воздух полностью охватит все без исключения регионы страны.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Украине во вторник, 4 августа, будет сильная жара и засушливая погода. Дождей синоптики пока не прогнозируют, а местами температура воздуха поднимется до +38°C.

Также специалисты составили прогноз магнитных бурь на 4 августа. На Солнце была зафиксирована лишь одна вспышка, и уже известно, хватит ли её силы для геомагнитных колебаний.

По некоторым прогнозам синоптиков, август в Украине в 2026 году будет на несколько градусов теплее, чем обычно. Но специалисты предупреждают, что в последний месяц лета может произойти немалое количество грозовых бурь со шквалами и сильными ливнями.

прогноз погоды погода в Украине эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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