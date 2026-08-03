Пекельна спека по всій країні: прогноз погоди на вівторок

Люди рятуються від спеки під розпилювачем води. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 серпня, по всій Україні переважатиме спекотна літня погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, навпаки, країну накриє сильна спека, подекуди до +38 °С

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 4 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

Погода в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +18...+21 °C на сході до +24...+28 °C на півдні. Вдень на сході та північному сході +30...+34° C, на решті території буде спекотніше — до +35...+38° C.

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У Львові та Львівській області теж очікується спекотна та сонячна погода. Вночі +17...+22 °C, вдень — +28...+33 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

У Київській області та Києві 4 серпня вночі температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів. Вдень буде сильна спека — стовпчики термометрів покажуть +35…+37°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується надзвичайно спекотний тиждень із піком температур до +40°C.

У зв'язку з цим Наталка Діденко радить українцям уникати перебування під прямим сонячним промінням, частіше знаходитися в затінку, відмовитися від перебування на вулиці з 11 до 17 годин.

Температурна карта України 4 серпня. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека на 4 серпня

У вівторок по всій Україні, крім Харківської та Запорізької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року метеозалежним слід готуватися до підвищеної сонячної активності. Очікуються геомагнітні коливання та помірни магнітні бурі з 5–7 серпня, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня.

Також ми писали, що довгоочікована прохолода почнеться в Україні після 7 серпня. Прохолодніша повітряна маса почне заходити спочатку в західні області.