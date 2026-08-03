Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пекельна спека по всій країні: прогноз погоди на 4 серпня

Пекельна спека по всій країні: прогноз погоди на 4 серпня

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 23:59
Пекельна спека по всій країні: прогноз погоди на вівторок
Люди рятуються від спеки під розпилювачем води. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 серпня, по всій Україні переважатиме спекотна літня погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, навпаки, країну накриє сильна спека, подекуди до +38 °С

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.  

Погода в Україні на 4 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

Погода на вівторок в Україні: сильна спека до +38 °С - фото 1
Погода в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 38 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +18...+21 °C на сході до +24...+28 °C на півдні. Вдень на сході та північному сході +30...+34° C, на решті території буде спекотніше — до +35...+38° C.

Читайте також:

У Львові та Львівській області теж очікується спекотна та сонячна погода. Вночі +17...+22 °C, вдень — +28...+33 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

У Київській області та Києві 4 серпня вночі температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів. Вдень буде сильна спека — стовпчики термометрів покажуть +35…+37°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується надзвичайно спекотний тиждень із піком температур до +40°C.

У зв'язку з цим Наталка Діденко радить українцям уникати перебування під прямим сонячним промінням, частіше знаходитися в затінку, відмовитися від перебування на вулиці з 11 до 17 годин. 

Прогноз погоди від синоптиків
Температурна карта України 4 серпня. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека на 4 серпня

У вівторок по всій Україні, крім Харківської та Запорізької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на вівторок в Україні: сильна спека до +38 °С - фото 2
Пожежна небезпека в Україні на 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року метеозалежним слід готуватися до  підвищеної сонячної активності. Очікуються геомагнітні коливання та помірни магнітні бурі з 5–7 серпня, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. 

Також ми писали, що довгоочікована прохолода почнеться в Україні після 7 серпня. Прохолодніша повітряна маса почне заходити спочатку в західні області. 

прогноз погоди погода в Україні спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації