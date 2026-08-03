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Главная Новости дня Адская жара по всей стране: прогноз погоды на 4 августа

Адская жара по всей стране: прогноз погоды на 4 августа

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 23:59
Адская жара по всей стране: прогноз погоды на вторник
Люди спасаются от жары под распылителем воды. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 4 августа, по всей Украине будет преобладать жаркая летняя погода. В большинстве регионов осадков не прогнозируется, напротив, страну охватит сильная жара, местами до +38 °С

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на 4 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 августа в Украине ожидается переменная облачность.

Погода на вівторок в Україні: сильна спека до +38 °С - фото 1
Погода в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8м/с.

Температура воздуха ночью составит от +18...+21 °C на востоке до +24...+28 °C на юге. Днём на востоке и северо-востоке+30...+34 °C, на остальной территории будет жарче — до+35...+38 °C.

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Во Львове и Львовской области также ожидается жаркая и солнечная погода. Ночью +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Киевской области и Киеве 4 августа ночью температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Днем будет сильная жара — столбики термометров покажут +35…+37°.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По данным синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается чрезвычайно жаркая неделя с пиком температур до +40°C.

В связи с этим Наталья Диденко советует украинцам избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, чаще находиться в тени, отказаться от пребывания на улице с 11 до 17 часов.

Прогноз погоди від синоптиків
Температурная карта Украины 4 августа. Фото: Метеопост

Пожарная опасность на 4 августа

Во вторник по всей Украине, кроме Харьковской и Запорожской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на вівторок в Україні: сильна спека до +38 °С - фото 2
Пожарная опасность в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года метеозависимым следует готовиться к повышенной солнечной активности. Ожидаются геомагнитные колебания и умеренные магнитные бури с 5–7 августа, 13–15, 21–23 и 29–31 августа.

Также мы писали, что долгожданная прохлада наступит в Украине после 7 августа. Более прохладная воздушная масса начнет поступать сначала в западные области.

прогноз погоды погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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