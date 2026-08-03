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Головна Новини дня Україну накриє пекельна спека +40°C: Діденко сказала, коли похолодає

Україну накриє пекельна спека +40°C: Діденко сказала, коли похолодає

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 13:41
Аномальна спека в Україні: коли очікується пік задухи та похолодання
Жінка охолоджується у фонтані. Фото: Reuters

В Україні прогнозують надзвичайно спекотний тиждень із піком температур до +40°C 6 серпня. Опісля прохолодніша повітряна маса почне заходити в західні області вже 7 серпня.

Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

В Україну прийде сильна спека — детальний прогноз 

На більшій частині території країни, як повідомляє Наталка Діденко, буде посушлива погода без дощів. Але подекуди, через наближення атмосферного фронту з півночі очікуються локальні короткочасні дощі з грозами вже сьогодні, 3 серпня, ввечері та вночі на заході, а також у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Прогноз погоди від синоптиків
Температурна карта України 4 серпня. Фото: Метеопост

Від завтра, 4 серпня, температура повітря поступово зростатиме. У вівторок вдень на всій території України знову встановиться суха погода. У Києві 4 серпня максимальна температура повітря становитиме +32...+34 °C, при цьому сьогодні ввечері та найближчої ночі можливий невеликий дощ, а вдень у вівторок опадів не прогнозують.

Найсильніша спека в Україні буде у четвер, 6 серпня, коли екстремальні температури охоплять усю країну подекуди до +40°C.

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Температурна карта України 6 серпня. Фото: Метеопост

У зв'язку з цим Наталка Діденко радить українцям уважно ставитися до здоров'я: уникати перебування під прямим сонячним промінням, частіше знаходитися в затінку, відмовитися від роботи на городі чи перебування на вулиці з 11 до 17 години, призупинити тренування у спортивних залах до неділі, пити достатньо води та дбати про домашніх тварин та стежити за прогнозом щодо послаблення спеки.

Зниження температури повітря розпочнеться 7 серпня, його в першу чергу відчують мешканці із західних регіонів, а впродовж 8-9 серпня холодна повітряна маса пошириться на більшу частину українських територій.

Коли прийде похолодання в Україну
Температурна карта України 7 серпня. Фото: Метеопост

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики спрогнозували короткочасні дощі з грозами у понеділок, 3 серпня, для мешканців кількох областей України. Інші ж регіони матимуть посушливу сонячну погоду.

Загалом у серпні в Україні прогнозують чимало спекотних днів. За прогнозами синоптиків, місяць буде теплішим на 1-3 градуси за свою норму та багатим на зливи, шквальні вітри та грози. 

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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