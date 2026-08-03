Погода сьогодні, 3 серпня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Діти біля фонтану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на понеділок, 3 серпня. Буде мінлива хмарність. Удень у більшості західних і північних областей місцями можливі короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Про це в неділю, 2 серпня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 3 серпня

Карта "Погода в Україні 3 серпня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с.

Уночі похолодає до +15...+20 °С. Удень повітря прогріється до +30...+34 °С, а в більшості південних і південно-західних областей — місцями до +35...+38 °С.

Карта темпетатур в Україні станом на 15:00 3 серпня від Meteopost.com

У Києві на та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с. Уночі у столиці температура знизиться до +18...+20 °С, а на Київщині — до +15...+20 °С. Удень у Києві потеплішає до +32...+34 °С, а в області — до +30...+34 °С.

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, упродовж усього найближчого тижня в Україні буде спекотно: до +30...+36 °С, коли припікатиме сонце — навіть на кілька градусів вище.

Увечері 3 серпня локальні короткочасні дощі пройдуть на крайньому північному заході та півночі. На решті території без опадів.

У Києві буде сухо та спекотно, +32...+34 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Наталку Діденко повідомляв, що в Україні 3 липня буде спекотно. Повітря вдень прогріється до +36 °С, а місцями навіть на кілька градусів вище. Послаблення спеки очікується з 8 серпня.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху писав, що серпень в Україні розпочнеться зі спеки. Найвищі температурні показники передбачаються в західних областях. Там повітря вдень прогріватиметься до +35 °С, а подекуди й вище.