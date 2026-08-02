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Головна Новини дня Спека до +36 градусів: прогноз погоди в Україні від синоптика Діденко

Спека до +36 градусів: прогноз погоди в Україні від синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 14:19
Діденко прогнозує спеку до +36 в Україні: коли буде похолодання
Дівчата охолоджуються в спеку. Фото: Reuters

В Україні цього тижня збережеться спекотна погода з температурою повітря до +36 градусів. Послаблення спеки синоптикиня Наталка Діденко прогнозує орієнтовно після 8 серпня.

Про це вона повідомила у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

В Україні весь тиждень триматиметься сильна спека

В Україні встановилася спекотна погода, яка, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, збережеться протягом усього тижня. Максимальна температура повітря вдень становитиме від +30 до +36 градусів.

За її словами, у деяких регіонах через сильніше сонячне випромінювання температура може бути ще на кілька градусів вищою.

У більшості областей опадів не очікується. Водночас увечері 3 серпня на крайньому північному заході та півночі України можливі локальні короткочасні грозові дощі.

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У Києві 3 серпня буде сухо та спекотно — температура повітря підніметься до +32…+34 градусів. Надалі, за прогнозом синоптикині, спека у столиці може посилитися.

Послаблення високих температур очікується ближче до завершення тижня, орієнтовно після 8 серпня.

У період спеки фахівці радять пити достатньо води, обирати легкий одяг, користуватися головними уборами та менше перебувати під прямими сонячними променями.

У нічні години температура повітря буде дещо комфортнішою — від +18 до +23 градусів, а місцями стовпчики термометрів можуть показувати до +25.

За словами Наталки Діденко, серпень розпочався зі справжньої літньої спеки, яка стане головною погодною особливістю найближчих днів.

Новини.LIVE інформували, що останній місяць літа в Україні очікується аномально теплим і посушливим. Через надходження гарячого повітря з південних регіонів температура в серпні може бути на 1–3 °С вищою за норму, а в окремі дні на півдні та сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +41 °С. Водночас місцями можливі різкі погодні зміни у вигляді сильних гроз і злив.

Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року очікуються нетривалі періоди посилення сонячної активності, які можуть вплинути на магнітне поле Землі. Попри це, більшу частину місяця геомагнітна ситуація буде спокійною.

погода Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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