Діденко прогнозує спеку до +36 в Україні: коли буде похолодання

Дівчата охолоджуються в спеку. Фото: Reuters

В Україні цього тижня збережеться спекотна погода з температурою повітря до +36 градусів. Послаблення спеки синоптикиня Наталка Діденко прогнозує орієнтовно після 8 серпня.

Про це вона повідомила у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

В Україні весь тиждень триматиметься сильна спека

В Україні встановилася спекотна погода, яка, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, збережеться протягом усього тижня. Максимальна температура повітря вдень становитиме від +30 до +36 градусів.

За її словами, у деяких регіонах через сильніше сонячне випромінювання температура може бути ще на кілька градусів вищою.

У більшості областей опадів не очікується. Водночас увечері 3 серпня на крайньому північному заході та півночі України можливі локальні короткочасні грозові дощі.

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У Києві 3 серпня буде сухо та спекотно — температура повітря підніметься до +32…+34 градусів. Надалі, за прогнозом синоптикині, спека у столиці може посилитися.

Послаблення високих температур очікується ближче до завершення тижня, орієнтовно після 8 серпня.

У період спеки фахівці радять пити достатньо води, обирати легкий одяг, користуватися головними уборами та менше перебувати під прямими сонячними променями.

У нічні години температура повітря буде дещо комфортнішою — від +18 до +23 градусів, а місцями стовпчики термометрів можуть показувати до +25.

За словами Наталки Діденко, серпень розпочався зі справжньої літньої спеки, яка стане головною погодною особливістю найближчих днів.

Новини.LIVE інформували, що останній місяць літа в Україні очікується аномально теплим і посушливим. Через надходження гарячого повітря з південних регіонів температура в серпні може бути на 1–3 °С вищою за норму, а в окремі дні на півдні та сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +41 °С. Водночас місцями можливі різкі погодні зміни у вигляді сильних гроз і злив.

Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року очікуються нетривалі періоди посилення сонячної активності, які можуть вплинути на магнітне поле Землі. Попри це, більшу частину місяця геомагнітна ситуація буде спокійною.