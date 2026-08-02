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Главная Новости дня Жара до +36 градусов: прогноз погоды в Украине от синоптика Диденко

Жара до +36 градусов: прогноз погоды в Украине от синоптика Диденко

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 14:19
Диденко прогнозирует жару до +36 в Украине: когда наступит похолодание
Девушки охлаждаются в жару. Фото: Reuters

В Украине на этой неделе сохранится жаркая погода с температурой воздуха до +36 градусов. Ослабление жары синоптик Наталья Диденко прогнозирует примерно после 8 августа.

Об этом она сообщила в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

В Украине всю неделю будет стоять сильная жара

В Украине установилась жаркая погода, которая, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, сохранится в течение всей недели. Максимальная температура воздуха днем составит от +30 до +36 градусов.

По ее словам, в некоторых регионах из-за более сильного солнечного излучения температура может быть еще на несколько градусов выше.

В большинстве областей осадков не ожидается. В то же время вечером 3 августа на крайнем северо-западе и севере Украины возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

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В Киеве 3 августа будет сухо и жарко — температура воздуха поднимется до +32…+34 градусов. В дальнейшем, по прогнозу синоптика, жара в столице может усилиться.

Снижение температуры ожидается ближе к концу недели, ориентировочно после 8 августа.

В период жары специалисты советуют пить достаточно воды, выбирать легкую одежду, носить головные уборы и меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

В ночные часы температура воздуха будет несколько более комфортной — от +18 до +23 градусов, а местами столбики термометров могут показывать до +25.

По словам Натальи Диденко, август начался с настоящей летней жары, которая станет главной погодной особенностью ближайших дней.

Новини.LIVE информировали, что последний месяц лета в Украине ожидается аномально теплым и засушливым. Из-за поступления горячего воздуха из южных регионов температура в августе может быть на 1–3 °С выше нормы, а в отдельные дни на юге и востоке страны столбики термометров могут подняться до +41 °С. В то же время местами возможны резкие изменения погоды в виде сильных гроз и ливней.

Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года ожидаются кратковременные периоды усиления солнечной активности, которые могут повлиять на магнитное поле Земли. Несмотря на это, большую часть месяца геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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