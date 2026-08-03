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Главная Новости дня Жара продолжается: прогноз погоды в Украине на сегодня

Жара продолжается: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 06:25
Погода сегодня, 3 августа, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Дети возле фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 августа. Будет переменная облачность. Днем в большинстве западных и северных областей местами возможны кратковременный дождь и гроза. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 3 августа

Погода в Украине 3 августа 2026 года
Карта "Погода в Украине 3 августа 2026 года" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с.

Ночью похолодает до +15...+20 °С. Днем воздух прогреется до +30...+34 °С, а в большинстве южных и юго-западных областей — местами до +35...+38 °С.

Температуры в Украине 3 августа 2026 года
Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 3 августа от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с. Ночью в столице температура снизится до +18...+20 °С, а в Киевской области — до +15...+20 °С. Днем в Киеве потеплеет до +32...+34 °С, а в области — до +30...+34 °С.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в течение всей ближайшей недели в Украине будет жарко: до +30...+36 °С, а когда солнце будет припекать — даже на несколько градусов выше.

Вечером 3 августа локальные кратковременные дожди пройдут на крайнем северо-западе и севере. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киеве будет сухо и жарко, +32...+34 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Наталку Диденко сообщал, что в Украине 3 июля будет жарко. Воздух днем прогреется до +36 °С, а местами — даже на несколько градусов выше. Ослабление жары ожидается с 8 августа.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху сообщал, что август в Украине начнется с жары. Самые высокие температурные показатели прогнозируются в западных областях. Там воздух днем будет прогреваться до +35 °С, а местами и выше.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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