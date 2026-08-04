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Головна Новини дня На Сонці помітили дивну кількість спалахів: коли магнітна буря

На Сонці помітили дивну кількість спалахів: коли магнітна буря

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Дата публікації: 4 серпня 2026 11:35
Магнітні бурі 4 серпня: прогноз космічної погоди на вівторок
Коливання артеріального тиску під впливом сонця. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Попри низьку сонячну активність та відсутність сильних магнітних бур у вівторок, 4 серпня, залишається ймовірність виникнення спалахів класу М. Напередодні фахівці зафіксували лише один незначний сонячний спалах, який не становить загрози для нашої планети.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, геомагнітна ситуація перебуватиме в межах від спокійного до активного рівня. Земна магнітосфера залишатиметься збудженою, однак виникнення суттєвих магнітних бур наразі не передбачається. Загалом сонячна активність утримуватиметься на низьких показниках, тож до 7 серпня значних магнітних бур фахівці не очікують.

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Прогноз магнітних бур до 7 серпня. Фото: Метеопост

Такі прогнози частково базуються на спостереженнях за попередню добу. Протягом останніх 24 годин рівень активності на Сонці залишався низьким. Дослідники зафіксували появу лише одного спалаху класу С. Подібні космічні явища вважаються слабкими та не здатні відчутно чи негативно вплинути на Землю.

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Прогноз магнітних бур впродовж останніх днів. Фото: скриншот

 Відомо, що магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людей. Люди, які мають хронічні хвороби та чутливі до змін погоди, можуть почуватися значно гірше у дні з сильними магнітними бурями.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у серпні 2026 року геомагнітна ситуація на Землі буде переважно спокійною із короткими періодами магнітних бур через підвищену сонячну активність.

Тим часом синоптики вже склали прогноз погоди в Україні на серпень. Середня температура повітря в Україні становитиме +21...+26 °С. Водночас південні та східні області (Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька й Луганська) у перші два тижні місяця зіткнуться з посухою та екстремальною спекою: +36...+39 °С з локальними піками до +41 °С.

космос Сонце магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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