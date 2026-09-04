Польща на три місяці обмежить польоти біля кордонів

Аеропорт в Польщі. Фото: likebus

Влада Польщі на три місяці закриває частину повітряного простору вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Із 10 вересня до 9 грудня на висотах до 3 км діятиме спецзона на вимогу військових. Обмеження триватимуть цілодобово, але це не стосується пасажирських лайнерів, бо вони летять значно вище.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланнями на дані, про які йдеться у повідомленні від Оперативного командування збройних сил Польщі.

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Польща обмежить деякі польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю

Над східними воєводствами Польщі поблизу кордонів з Україною та Білоруссю на три місяці обмежать можливості для авіаперельотів на низьких висотах. Нові правила почнуть діяти 10 вересня і залишатимуться чинними до 9 грудня. У цей період у повітрі на висоті до трьох кілометрів діятиме особливий цілодобовий режим, який змінить правила пересування для багатьох категорій повітряних суден.

Зона, де запровадять обмеження. Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Найжорсткіші вимоги передбачені для ночі, бо запроваджується цілковита заборона на перельоти. Піднятися в небо вночі дозволять виключно екіпажам військової авіації, а також літакам, чиї маршрути отримають окреме спеціальне погодження. Удень умови будуть м'якшими, тому без проблем зможуть літати рятувальні служби, армійські борти та окремі представники цивільного повітряного флоту.

Ініціатором запровадження спеціальної зони під назвою EP R134 виступило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Пасажирські лайнери, які здійснюють регулярні рейси на значно більших висотах, літатимуть над цим районом без жодних змін чи затримок у розкладі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що польський прем'єр Дональд Туск попередив про ознаки того, що Росія серйозно готується до нової ескалації. Він наголосив, що прийдешні сім-вісім місяців можуть стати вирішальними для безпеки не лише Польщі та України, а й усього регіону загалом. Політик додав, що партнери по НАТО знають про всі деталі контактів між ЦРУ та Москвою.

Водночас у Польщі в ніч проти 31 серпня спалахнув завод WB Electronics у місті Скаржисько-Каменна. Це підприємство виготовляє деталі та електроніку для безпілотників, якими користуються польська й українська армії.