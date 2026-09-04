Польша на три месяца ограничит полеты вблизи границ

Аэропорт в Польше. Фото: likebus

Власти Польши на три месяца закрывают часть воздушного пространства вдоль границ с Украиной и Беларусью. С 10 сентября по 9 декабря на высотах до 3 км будет действовать специальная зона по требованию военных. Ограничения будут действовать круглосуточно, но это не касается пассажирских лайнеров, так как они летают значительно выше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные, о которых говорится в сообщении Оперативного командования вооруженных сил Польши.

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Польша ограничит некоторые полёты вдоль границы с Украиной и Беларусью

Над восточными воеводствами Польши вблизи границ с Украиной и Беларусью на три месяца ограничат возможности для авиаперелетов на низких высотах. Новые правила вступят в силу 10 сентября и будут действовать до 9 декабря. В этот период в воздушном пространстве на высоте до трех километров будет действовать особый круглосуточный режим, который изменит правила передвижения для многих категорий воздушных судов.

Зона, где будут введены ограничения. Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

Самые жесткие требования предусмотрены для ночного времени суток, поскольку вводится полный запрет на полеты. Подниматься в небо ночью будут разрешены исключительно экипажам военной авиации, а также самолетам, маршруты которых получат отдельное специальное согласование. Днём условия будут менее строгими, поэтому без проблем смогут летать спасательные службы, армейские самолёты и отдельные представители гражданского воздушного флота.

Инициатором введения специальной зоны под названием EP R134 выступило Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

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Пассажирские лайнеры, осуществляющие регулярные рейсы на значительно больших высотах, будут летать над этим районом без каких-либо изменений или задержек в расписании.

Также Новини.LIVE сообщали, что польский премьер Дональд Туск предупредил о признаках того, что Россия всерьёз готовится к новой эскалации. Он подчеркнул, что предстоящие семь-восемь месяцев могут стать решающими для безопасности не только Польши и Украины, но и всего региона в целом. Политик добавил, что партнеры по НАТО знают обо всех деталях контактов между ЦРУ и Москвой.

В то же время в Польше в ночь на 31 августа загорелся завод WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна. Это предприятие производит детали и электронику для беспилотников, которыми пользуются польская и украинская армии.