Реакция Андрея Сибиги на ракетный удар РФ по Киеву после событий в США 8 сентября

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

В результате российского удара по Киеву в ночь на 8 сентября погибли как минимум два человека. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к союзникам с требованием усилить давление на Россию, предоставить имеющиеся на складах ракеты для ПВО и ликвидировать "российские дома" по примеру Германии.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Андрей Сибига призвал партнеров из ЕС усилить давление на Россию

Регулярные удары по домам украинцев Сибига назвал бессмысленным террором, который никоим образом не приближает Россию к победе в войне. На фоне этих событий он обратился к международным партнерам.

"Как только мирные посланцы президента США уехали, Путин начал очередную массированную, ужасную атаку на Киев, повредив жилые районы и убив как минимум двух человек. Его баллистические ракеты говорят громче его слов о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам не приближает его к победе в этой войне — это не что иное, как бессмысленный террор. Это доказывает, что никакие решения наших союзников нельзя откладывать", — сказал Сибига.

Как только мирные посланники президента США уехали, Путин нанёс очередной массированный, ужасающий удар по Киеву, нанеся ущерб жилым районам и убив по меньшей мере двух человек.



Его баллистические ракеты говорят громче его слов о дипломатии. Удар за ударом по жилым… pic.twitter.com/UwiW5LChf7 Читайте также: 8 сентября 2026

Андрей Сибига также сообщил, что партнеры могут предоставить Украине даже те ракеты, срок годности которых подходит к концу.

"Ракеты, находящиеся на складе, включая те, срок годности которых подходит к концу, должны использоваться для защиты украинского неба", — говорится в заявлении.

Помимо усиления военной поддержки, Сибига требует от партнеров решительных политических шагов. Он призвал европейские страны перенять опыт Германии и прекратить деятельность так называемых «российских домов».

По его убеждению, пока Российская Федерация не остановит свою агрессию, ее сетям влияния просто нельзя позволять функционировать в Европе. Подводя итоги своего обращения, он отметил, что союзники должны решительно действовать против агрессора.

"Давление на Москву способствует дипломатии, а не препятствует ей. Более сильное давление приближает мир", — резюмировал Андрей Сибига.

Новини.LIVE сообщает, что 5 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх дней, начиная с полуночи. В свою очередь, представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин пояснил, что на фронте любое затишье россияне просто используют в своих интересах. Пока нет обстрелов, враг подвозит боеприпасы, стягивает новые силы и готовится к следующим атакам, параллельно пытаясь незаметно наносить удары по украинским военным на местах.

В то же время Польша требует от ЕС немедленно изменить правила выдачи виз для россиян. Министр иностранных дел Радослав Сикорский пояснил, что почти половина из двух тысяч российских дипломатов в Европе на самом деле работает на спецслужбы, что особенно опасно после недавних диверсий и запусков беспилотников в Германии.