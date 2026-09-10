Украине не хватает ракет для F-16 и Patriot: какие есть альтернативы

F-16. Фото: REUTERS/Денис Балибуз

Украина столкнулась с критическим дефицитом ракет для систем Patriot и истребителей F-16 на фоне наращивания производства оружия в РФ, которая ежемесячно выпускает 3000 реактивных БПЛА и сотню баллистических ракет. В настоящее время возможной альтернативой американскому оружию могут стать европейские комплексы SAMP/T и разработка новейшей системы ПРО в рамках проекта Freyja.

Об этом говорится в статье The Economist, передает Новини.LIVE.

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Украина стремительно теряет запасы ракет для средств ПВО из-за регулярных обстрелов

Зенитчики практически исчерпали запасы боеприпасов PAC-3 для комплексов Patriot, а пилотам истребителей F-16 критически не хватает ракет AIM-120 и AIM-9, которыми перехватывают крылатые ракеты.

В то же время надежд на масштабное пополнение запасов из Соединённых Штатов пока нет, поскольку американские склады опустели из-за войны Вашингтона с Ираном.

Сейчас украинским силам обороны становится всё труднее отражать баллистические атаки, поскольку военно-промышленный комплекс России ежемесячно выпускает до 100 таких ракет, из которых 60 единиц типа «Искандер-М» и ещё 40 ракет типа RM-48U.

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Параллельно Москва развернула массовое производство скоростных ударных аппаратов "Герань-4" и "Герань-5". Ежемесячно с российских конвейеров сходит около 3000 таких БПЛА. Благодаря китайским турбореактивным двигателям и деталям, напечатанным непосредственно в РФ на контрабандных западных 3D-принтерах, эти реактивные дроны способны разгоняться до 600 км/ч.

Вместе с более крупными беспилотниками «Бандероль» новые модели всё больше напоминают недорогие крылатые ракеты. Поскольку уничтожать их с самолетов F-16 из-за нехватки ракет AIM-120 и AIM-9 сложно, украинские инженеры пытаются компенсировать этот дефицит разработкой собственных дронов-перехватчиков.

Как Украина будет пытаться отражать атаки в условиях дефицита ракет

Временным решением в борьбе за контроль над небом должны стать европейские зенитные системы. Ожидается, что к концу 2026 года Украина получит несколько батарей предыдущего поколения франко-итальянских ЗРК SAMP/T, укомплектованных ракетами Aster.

Уже в следующем году партнеры планируют передать Киеву восемь самых современных комплексов версии SAMP/T NG.

"В отличие от PAC-3, использующего прямое попадание, ракета Aster оснащена боевой частью, которая взрывается рядом с вражеской ракетой. Однако источники во французской армии утверждают, что в некоторых аспектах она превосходит Patriot. Ее стоимость также составляет менее половины от 7 миллионов долларов — цены последней экспортной версии PAC-3", — говорится в статье издания со ссылкой на данные анонимных источников, осведомленных о ситуации.

Кроме того, с согласия стран НАТО Украина может получить часть из 200 менее мощных ракет PAC-2, которые ежегодно будут выпускаться в Германии по лицензии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Андрей Сибига вновь призвал партнеров передать все имеющиеся на складах ракеты ПВО. Он также настаивает на усилении санкционного давления и закрытии сети «русских домов» в Европе по примеру Германии.

Параллельно вопрос защиты от баллистических угроз будет вынесен на заседание Ставки. Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение международной антибаллистической программы FREYJA и развитие дальнобойного вооружения, для чего в ближайшее время пройдут переговоры с государствами-участниками и производителями.