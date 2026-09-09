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ГУР зламало розробника ракетного озброєння Росії

Ua ru
9 вересня 2026 17:05
Українська розвідка отримала дані тисяч працівників ракетного підприємства
Російськи ракета "Ярс". Фото: росЗМІ

Українська воєнна розвідка заявила про кібератаку на "Московський інститут теплотехніки", який є одним із ключових підприємств російського воєнно-промислового комплексу. У результаті операції вдалося отримати дані 2648 осіб, причетних до створення ракетної зброї для атак по Україні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Ракета Искандер
Ракетний комплекс "Іскандер". Фото: росЗМІ

Українська розвідка знає імена причетних

У ГУР заявили, що внаслідок кібератаки вдалося отримати масштабний масив інформації про структуру підприємства, його керівництво, працівників та оборонні розробки.

За даними розвідки, встановлено особи 2648 співробітників, які працюють на підприємстві та причетні до створення російського ракетного озброєння.

За інформацією ГУР, в інституті створюють компоненти для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М", "Булава", оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", а також перспективних систем "Кедр" і "Орєшнік".

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Саме ракети комплексів "Іскандер-М" та "Орєшнік" Росія використовує для ударів по території України.

У ГУР зазначили, що здобуті дані планують використати для зниження військових спроможностей Росії. Крім того, інформація може стати доказовою базою для встановлення осіб, причетних до воєнних злочинів проти України, а також для їхнього подальшого заочного арешту та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE з посиланням на ГУР повідомляв про повторне ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Після удару на надбудові корабля виникла пожежа. Цей фрегат є носієм крилатих ракет "Калібр".

Також Новини.LIVE писав про знищення російської техніки в окупованому Криму. Бійці ГУР уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

ракети війна в Україні дані ГУР МО Украины балістичні ракети
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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