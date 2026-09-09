Українські сили уразили носій Калібрів у Новоросійську

ГУР вдруге атакувало російський ракетоносець Адмірал Ессен
У ніч на 9 вересня українські Сили оборони завдали удару по військових об'єктах Військово-морського флоту Росії в Новоросійську. Однією з цілей операції став російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Уразили ракетоносець та військову інфраструктуру
За інформацією ГУР, операцію провели оператори Департаменту активних дій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Під час дронової операції було уражено об'єкти військово-морської бази Росії в Новоросійську, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.
У розвідці повідомили, що внаслідок влучних ударів на палубній надбудові корабля виникла пожежа.
"Адмірал Ессен" є носієм крилатих ракет "Калібр", які Росія регулярно застосовує для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.
Корабель ввели в експлуатацію у 2016 році. Він є одним із найновіших і найсучасніших у складі ВМФ Росії. На його борту також розміщене артилерійське, зенітне та протичовнове озброєння.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про удар Сил оборони по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Серед уражених цілей був фрегат "Адмірал Ессен".
Також Новини.LIVE писав про удари Сил оборони по низці військових об'єктів росіян. У Севастополі було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У", яка використовується для виявлення повітряних цілей. Під атаки також влучили по складам, пункту управління безпілотниками та місцю скупчення особового складу.