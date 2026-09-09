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Головна Новини дня ГУР вдруге атакувало російський ракетоносець Адмірал Ессен

ГУР вдруге атакувало російський ракетоносець Адмірал Ессен

Ua ru
9 вересня 2026 16:30
Українські сили уразили носій Калібрів у Новоросійську
Фрегат "Адмірал Ессен". Фото: росЗМІ

У ніч на 9 вересня українські Сили оборони завдали удару по військових об'єктах Військово-морського флоту Росії в Новоросійську. Однією з цілей операції став російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Фрегат Адмирал Эссен
Фрегат "Адмірал Ессен". Фото: росЗМІ

Уразили ракетоносець та військову інфраструктуру

За інформацією ГУР, операцію провели оператори Департаменту активних дій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Під час дронової операції було уражено об'єкти військово-морської бази Росії в Новоросійську, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

У розвідці повідомили, що внаслідок влучних ударів на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

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"Адмірал Ессен" є носієм крилатих ракет "Калібр", які Росія регулярно застосовує для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Корабель ввели в експлуатацію у 2016 році. Він є одним із найновіших і найсучасніших у складі ВМФ Росії. На його борту також розміщене артилерійське, зенітне та протичовнове озброєння.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про удар Сил оборони по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Серед уражених цілей був фрегат "Адмірал Ессен".

Також Новини.LIVE писав про удари Сил оборони по низці військових об'єктів росіян. У Севастополі було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У", яка використовується для виявлення повітряних цілей. Під атаки також влучили по складам, пункту управління безпілотниками та місцю скупчення особового складу.

корабель обстріли війна в Україні Новоросійськ порт ГУР МО Украины
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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