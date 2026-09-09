Украинские войска поразили носитель ракет Калибр в Новороссийске

Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: российские СМИ

В ночь на 9 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по военным объектам Военно-морского флота России в Новороссийске. Одной из целей операции стал российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: росСМИ

Поражены ракетоносец и военная инфраструктура

По информации ГУР, операцию провели операторы Департамента активных действий во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Во время дроновой операции были поражены объекты военно-морской базы России в Новороссийске, а также фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356.

В разведке сообщили, что в результате точных ударов на палубной надстройке корабля возник пожар.

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"Адмирал Эссен" является носителем крылатых ракет "Калибр", которые Россия регулярно применяет для ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Корабль ввели в эксплуатацию в 2016 году. Он является одним из самых новых и современных в составе ВМФ России. На его борту также размещено артиллерийское, зенитное и противолодочное вооружение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об ударе Сил обороны по военно-морской базе РФ в Новороссийске. Среди пораженных целей был фрегат "Адмирал Эссен".

Также Новини.LIVE писал об ударах Сил обороны по ряду военных объектов россиян. В Севастополе была поражена радиолокационная станция "Небо-У", которая используется для обнаружения воздушных целей. Под удары также попали склады, пункт управления беспилотниками и место скопления личного состава.