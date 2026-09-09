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Главная Новости дня ГУР взломало систему разработчика ракетного вооружения России

ГУР взломало систему разработчика ракетного вооружения России

Ua ru
9 сентября 2026 17:05
Украинская разведка получила данные о тысячах сотрудников ракетного предприятия
Российская ракета "Ярс". Фото: российские СМИ

Украинская военная разведка заявила о кибератаке на "Московский институт теплотехники", который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. В результате операции удалось получить данные 2648 человек, причастных к созданию ракетного оружия для атак по Украине.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Ракета Искандер
Ракетный комплекс "Искандер". Фото: росСМИ

Украинская разведка знает имена причастных

В ГУР заявили, что в результате кибератаки удалось получить масштабный массив информации о структуре предприятия, его руководстве, сотрудниках и оборонных разработках.

По данным разведки, установлены личности 2648 сотрудников, которые работают на предприятии и причастны к созданию российского ракетного вооружения.

По информации ГУР, в институте создают компоненты для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М", "Булава", оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также перспективных систем "Кедр" и "Орешник".

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Именно ракеты комплексов "Искандер-М" и "Орешник" Россия использует для ударов по территории Украины.

В ГУР отметили, что полученные данные планируют использовать для снижения военных возможностей России. Кроме того, информация может стать доказательной базой для установления лиц, причастных к военным преступлениям против Украины, а также для их последующего заочного ареста и привлечения к ответственности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE со ссылкой на ГУР сообщал о повторном поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске. После удара на надстройке корабля возник пожар. Этот фрегат является носителем крылатых ракет "Калибр".

Также Новини.LIVE писал об уничтожении российской техники в оккупированном Крыму. Бойцы ГУР поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

ракеты война в Украине данные ГУР МО України баллистические ракеты
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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