ГУР та українські хакери "поклали" російський Wildberries

Люди біля віділення російського Wildberries. Фото: росЗМІ

Українські хакери здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру найбільшого російського маркетплейса Wildberries , який активно підтримує економіку країни-агресора. Внаслідок вдалої операції в електронній системі ворога відбулися серйозні збої, які повністю паралізували обслуговування клієнтів та проведення грошових розрахунків. Цей кіберудар завдав підприємству колосальних фінансових збитків і став продовженням фізичного знищення ворожих складів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України

Атака на Wildberries

Попри солідний захист комп'ютерних баз, хакери змогли повністю вивести з ладу основні сервери компанії.

Атака на Wildberries. Фото: ГУР МО

Клієнти загарбників масово пишуть скарги через неможливість зайти на сайт або розплатитися за замовлення.

"Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв — порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри", — розповіли у ГУР.

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"Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries — зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже — і злочинну війну проти України", — підкреслили у ГУР.

Як писали Новини.LIVE раніше, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що РФ прискорено розгортає супутникову систему "Рассвет" як аналог Starlink, вивівши на орбіту перші шістнадцять апаратів. До 2028 року росіяни планують збільшити це угруповання до більш ніж дев'ятисот супутників.

Також ми повідомляли, що СБУ та ГУР підірвали головний нафтовий термінал на півдні Росії. Йдеться про "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Далекобійні безпілотники поцілили безпосередньо у резервуарний парк найбільшого комплексу перевалки скрапленого палива на півдні країни-агресора.