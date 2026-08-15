ГУР и украинские хакеры «сбили» российский Wildberries

Люди возле отделения российской компании Wildberries. Фото: российские СМИ

Украинские хакеры совершили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, который активно поддерживает экономику страны-агрессора. В результате успешной операции в электронной системе противника произошли серьезные сбои, которые полностью парализовали обслуживание клиентов и проведение денежных расчетов. Этот кибератака нанесла предприятию колоссальный финансовый ущерб и стала продолжением физического уничтожения вражеских складов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины

Атака на Wildberries

Несмотря на надежную защиту компьютерных баз, хакеры смогли полностью вывести из строя основные серверы компании.

Атака на Wildberries. Фото: ГУР МО

Клиенты захватчиков массово пишут жалобы из-за невозможности зайти на сайт или оплатить заказ.

"Несмотря на высокий уровень защиты объекта, атака привела к масштабным сбоям — нарушена работа основного удаленного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура, создана дополнительная нагрузка на контакт-центры", — сообщили в ГУР.

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"Кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries — что привело к очередным значительным убыткам компании, которая питает экономику агрессора, а значит — и преступную войну против Украины", — подчеркнули в ГУР.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что РФ ускоренно развертывает спутниковую систему "Рассвет" как аналог Starlink, выведя на орбиту первые шестнадцать аппаратов. К 2028 году россияне планируют увеличить эту группировку до более чем девятисот спутников.

Также мы сообщали, что СБУ и ГУР взорвали главный нефтяной терминал на юге России. Речь идет о "Таманьнефтегазе" в Краснодарском крае России. Дальнобойные беспилотники поразили непосредственно резервуарный парк крупнейшего комплекса перевалки сжиженного топлива на юге страны-агрессора.