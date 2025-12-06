Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію Росії

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 16:30
ГУР та BO Team завдали кіберудару по російський компанії "Елтранс +"
Хакерська кібератака. Фото ілюстративне: Getty Images

В ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України разом із командою хакерського угрупування BO Team завдали кіберудару по російській групі компаній "Елтранс+". Була уражена її інформаційно-комунікаційна інфраструктура.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у суботу, 6 грудня

Кібератака по "Елтранс+": удар по логістиці окупантів

Деактивовано більше, ніж 700 компʼютерів та серверів. Окрім того, було видалено більше тисячі користувачів "Елтранс+" та знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливої інформації.

"Крім того уражено систему контролю доступу , відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ", — наголосив ГУР.

"Елтранс+" входить до 10 найбільших митних представників та експедиторів РФ. Її послугами користуються понад п'яти тисяч компаній Росії — малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія спеціалізується на міжнародних та внутрішніх авіаційних, автомобільних, морських та мультимодальних перевезеннях. Також її профілем діяльності є зберігання на складах, перевезення вантажів і повне митне оформлення товарів.

""Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК", — також повідомив ГУР.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили про серію атак по військових об’єктах РФ в окупованому Криму — знищено ворожу техніку. 

Раніше ми також інформували, що спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав удару по окупованому Криму, послабивши систему російської ППО.

кібератака хакери кібервійна Росія ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації