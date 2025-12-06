ГУР та BO Team завдали кіберудару по російський компанії "Елтранс +"

Хакерська кібератака. Фото ілюстративне: Getty Images

В ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України разом із командою хакерського угрупування BO Team завдали кіберудару по російській групі компаній "Елтранс+". Була уражена її інформаційно-комунікаційна інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО України у суботу, 6 грудня

Кібератака по "Елтранс+": удар по логістиці окупантів

Деактивовано більше, ніж 700 компʼютерів та серверів. Окрім того, було видалено більше тисячі користувачів "Елтранс+" та знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливої інформації.

"Крім того уражено систему контролю доступу , відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ", — наголосив ГУР.

"Елтранс+" входить до 10 найбільших митних представників та експедиторів РФ. Її послугами користуються понад п'яти тисяч компаній Росії — малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія спеціалізується на міжнародних та внутрішніх авіаційних, автомобільних, морських та мультимодальних перевезеннях. Також її профілем діяльності є зберігання на складах, перевезення вантажів і повне митне оформлення товарів.

""Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК", — також повідомив ГУР.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили про серію атак по військових об’єктах РФ в окупованому Криму — знищено ворожу техніку.

Раніше ми також інформували, що спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав удару по окупованому Криму, послабивши систему російської ППО.