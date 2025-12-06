Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию России

Киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию России

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 16:30
ГУР и BO Team нанесли киберудар по российской компании "Элтранс+"
Хакерская кибератака. Фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 6 декабря специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с командой хакерской группировки BO Team нанесли киберудар по российской группе компаний "Элтранс+". Была поражена ее информационно-коммуникационная инфраструктура.

Реклама
Читайте также:

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в субботу, 6 декабря

Кибератака по "Элтранс+": удар по логистике оккупантов

Деактивировано более 700 компьютеров и серверов. Кроме того, было удалено более тысячи пользователей "Элтранс+" и уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важной информации.

"Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ", — подчеркнул ГУР.

"Элтранс+" входит в 10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов РФ. Ее услугами пользуются более пяти тысяч компаний России — малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания специализируется на международных и внутренних авиационных, автомобильных, морских и мультимодальных перевозках. Также ее профилем деятельности является хранение на складах, перевозка грузов и полное таможенное оформление товаров.

""Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК", — также сообщил ГУР.

Напомним, что в ГУР сообщили о серии атак по военным объектам РФ в оккупированном Крыму — уничтожена вражеская техника.

Ранее мы также информировали, что спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло удар по оккупированному Крыму, ослабив систему российской ПВО.

кибератака хакеры кибервойна Россия ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации