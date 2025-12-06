ГУР и BO Team нанесли киберудар по российской компании "Элтранс+"

Хакерская кибератака. Фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 6 декабря специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с командой хакерской группировки BO Team нанесли киберудар по российской группе компаний "Элтранс+". Была поражена ее информационно-коммуникационная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в субботу, 6 декабря

Кибератака по "Элтранс+": удар по логистике оккупантов

Деактивировано более 700 компьютеров и серверов. Кроме того, было удалено более тысячи пользователей "Элтранс+" и уничтожено или зашифровано 165 терабайт критически важной информации.

"Кроме того, поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ", — подчеркнул ГУР.

"Элтранс+" входит в 10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов РФ. Ее услугами пользуются более пяти тысяч компаний России — малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания специализируется на международных и внутренних авиационных, автомобильных, морских и мультимодальных перевозках. Также ее профилем деятельности является хранение на складах, перевозка грузов и полное таможенное оформление товаров.

""Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК", — также сообщил ГУР.

