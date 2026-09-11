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Головна Новини дня Зеленський: Україна завдала серії ударів по НПЗ та промисловості РФ

Зеленський: Україна завдала серії ударів по НПЗ та промисловості РФ

Ua ru
11 вересня 2026 16:37
Україна завдала далекобійних ударів по обʼєктах Росії
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 11 вересня, повідомив про успішні результати далекобійних ударів на зменшення російського потенціалу вести війну. Зокрема, уражено підприємство та обʼєкт нафтової промисловості.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Далекобійні удари по обʼєктах росіян

"У Саратовському та Волгоградському регіонах уражено підприємство та обʼєкт нафтової промисловості. У Чорному морі теж є результати", — зазначив Зеленський.

Крім того, застосовувалися українські далекобійні санкції по цілях у ДагестаніУдмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.

Глава держави подякував кожному, хто розвиває силу України, аби для всього, що підтримує війну, у РФ не залишалося безпечних місць.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч на 11 вересня під ударами опинилися Волгоград, Саратов, Самара та Каспійськ. У низці російських регіонів повідомляють про атаки на нафтопереробні підприємства. Крім того, спалахнули масштабні пожежі, зокрема на одному з логістичних об’єктів маркетплейсу OZON.

Крім того, нещодавно українські війська завдали чергових ударів по Росії. Зокрема, під атаку потрапили одразу вісім обʼєктів  військової та логістичної інфраструктури РФ.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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