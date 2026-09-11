Україна завдала далекобійних ударів по обʼєктах Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 11 вересня, повідомив про успішні результати далекобійних ударів на зменшення російського потенціалу вести війну. Зокрема, уражено підприємство та обʼєкт нафтової промисловості.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Далекобійні удари по обʼєктах росіян

"У Саратовському та Волгоградському регіонах уражено підприємство та обʼєкт нафтової промисловості. У Чорному морі теж є результати", — зазначив Зеленський.

Крім того, застосовувалися українські далекобійні санкції по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.

Глава держави подякував кожному, хто розвиває силу України, аби для всього, що підтримує війну, у РФ не залишалося безпечних місць.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч на 11 вересня під ударами опинилися Волгоград, Саратов, Самара та Каспійськ. У низці російських регіонів повідомляють про атаки на нафтопереробні підприємства. Крім того, спалахнули масштабні пожежі, зокрема на одному з логістичних об’єктів маркетплейсу OZON.

Крім того, нещодавно українські війська завдали чергових ударів по Росії. Зокрема, під атаку потрапили одразу вісім обʼєктів військової та логістичної інфраструктури РФ.