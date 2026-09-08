Генштаб: уражено місця запуску БпЛА та пункти управління РФ

Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та пункти управління РФ
Сили оборони України 7 вересня та в ніч на 8 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також кілька пунктів управління противника.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.
Сили оборони уразили військові об’єкти росіян
У районі тимчасово окупованого Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотних літальних апаратів російських окупантів. Крім того, у Чорноморському в тимчасово окупованому Криму та в Залізничному Запорізької області Сили оборони уразили пункти управління безпілотниками противника.
Ще один пункт управління російських загарбників було уражено в районі Великої Новосілки Донецької області.
У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що наразі уточнюються втрати противника та ступінь завданих йому збитків. Українські військові продовжують роботу по ключових військових цілях російських окупаційних сил.
Новини.LIVE писали, що поблизу Сочі в Росії сталася пожежа на позиціях російського зенітного ракетного комплексу С-300 або С-400. Перед займанням очевидці повідомляли про кілька потужних вибухів. Представники OSINT-спільнот за допомогою геолокації встановили ймовірне місце події — неподалік річки Псоу, в районі селища Сіріус, де раніше розмістили військовий комплекс протиповітряної оборони.
Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України повідомив, що у Курській області українські військові завдали удару по об’єкту, який російська армія використовувала для зберігання та запуску ударних безпілотників. Під прицілом українських сил також опинилася нафтопереробна промисловість Росії.