Генштаб: уражено місця запуску БпЛА та пункти управління РФ

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сили оборони України 7 вересня та в ніч на 8 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також кілька пунктів управління противника.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Сили оборони уразили військові об’єкти росіян

У районі тимчасово окупованого Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотних літальних апаратів російських окупантів. Крім того, у Чорноморському в тимчасово окупованому Криму та в Залізничному Запорізької області Сили оборони уразили пункти управління безпілотниками противника.

Ще один пункт управління російських загарбників було уражено в районі Великої Новосілки Донецької області.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що наразі уточнюються втрати противника та ступінь завданих йому збитків. Українські військові продовжують роботу по ключових військових цілях російських окупаційних сил.

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Допис Генерального штабу ЗСУ. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що поблизу Сочі в Росії сталася пожежа на позиціях російського зенітного ракетного комплексу С-300 або С-400. Перед займанням очевидці повідомляли про кілька потужних вибухів. Представники OSINT-спільнот за допомогою геолокації встановили ймовірне місце події — неподалік річки Псоу, в районі селища Сіріус, де раніше розмістили військовий комплекс протиповітряної оборони.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України повідомив, що у Курській області українські військові завдали удару по об’єкту, який російська армія використовувала для зберігання та запуску ударних безпілотників. Під прицілом українських сил також опинилася нафтопереробна промисловість Росії.