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Главная Новости дня Силы обороны ударили по местам запуска БПЛА и пунктам управления РФ

Силы обороны ударили по местам запуска БПЛА и пунктам управления РФ

Ua ru
8 сентября 2026 14:42
Генеральный штаб: нанесены удары по местам запуска БПЛА и пунктам управления РФ
Российские военные. Иллюстративное фото: российские СМИ

Силы обороны Украины 7 сентября и в ночь на 8 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях. В частности, были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, а также несколько пунктов управления противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Силы обороны нанесли удар по военным объектам россиян

В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов. Кроме того, в Черноморском во временно оккупированном Крыму и в Железнодорожном Запорожской области Силы обороны нанесли удар по пунктам управления беспилотниками противника.

Еще один пункт управления российских захватчиков был поражен в районе Великой Новоселки Донецкой области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что в настоящее время уточняются потери противника и степень нанесенного ему ущерба. Украинские военные продолжают работу по ключевым военным целям российских оккупационных сил.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вблизи Сочи в России произошел пожар на позициях российского зенитного ракетного комплекса С-300 или С-400. Перед возгоранием очевидцы сообщали о нескольких мощных взрывах. Представители OSINT-сообществ с помощью геолокации установили вероятное место происшествия — недалеко от реки Псоу, в районе поселка Сириус, где ранее был размещен военный комплекс противовоздушной обороны.

Новини.LIVE писали, что недавно президент Украины заявил, что в Курской области украинские военные нанесли удар по объекту, который российская армия использовала для хранения и запуска ударных беспилотников. Под прицелом украинских сил также оказалась нефтеперерабатывающая промышленность России.

беспилотники Генштаб ВСУ Россия Силы обороны Украины ВОТ БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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