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Головна Новини дня Зеленський: ЗСУ уразили вісім військових об'єктів у РФ

Зеленський: ЗСУ уразили вісім військових об'єктів у РФ

Ua ru
10 вересня 2026 10:20
Удари по НПЗ на Ямалі та порту в Дагестані: заява Зеленського
Пожежа на об'єкті після влучання дрона. Фото : кадр з відео

Українські Сили оборони завдали далекобійних ударів в Росії. Під атаку потроапило одразу вісім об'єктів російської військової та логістичної інфраструктури за добу. Серед уражених цілей є Ямало-Ненецький НПЗ, порт у Дагестані, а також потужності у Московській, Брянській, Воронезькій та Астраханській областях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський підтвердив успішні атаки ЗСУ по глибокому тилу РФ

За даними глави держави, влучання зафіксовано на інфраструктурних об'єктах у Московській, Воронезькій, Брянській та Астраханській областях. Усі атаковані цілі безпосередньо працювали на забезпечення російської армії та ведення бойових дій.

Президент наголосив на невідворотності відплати за регулярні атаки на українські міста.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність", — підкреслив Володимир Зеленський.

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Також Новини.LIVE повідомляв, що 7 вересня та в ніч на 8 вересня Сили оборони України завдали серії прицільних ударів по військових об'єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях. Під ураження потрапили база зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також кілька ворожих пунктів управління.

Крім того, у ніч проти 6 вересня вибухи пролунали в російському Ростові-на-Дону, де попри заяви місцевої влади про роботу ППО, там спалахнула пожежа та зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок.

А 8 вересня під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбридж Колбі попередив партнерів, що війна між РФ та Україною може затягнутися. Він заявив, що Росія активно відновлює свої збройні сили та військово-промисловий комплекс, тому союзникам необхідно налаштуватися на безперервну й тривалу підтримку України.

Володимир Зеленський пожежа обстріли дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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