Удары по НПЗ на Ямале и порту в Дагестане: заявление Зеленского

Пожар на объекте после попадания дрона. Фото: кадр из видео

Украинские Силы обороны нанесли удары на большие расстояния по территории России. За сутки под удар попали сразу восемь объектов российской военной и логистической инфраструктуры. Среди пораженных целей — Ямало-Ненецкий НПЗ, порт в Дагестане, а также объекты в Московской, Брянской, Воронежской и Астраханской областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский подтвердил успешные атаки ВСУ по глубокому тылу РФ

По данным главы государства, попадания зафиксированы на инфраструктурных объектах в Московской, Воронежской, Брянской и Астраханской областях. Все атакованные цели непосредственно работали на обеспечение российской армии и ведение боевых действий.

Президент подчеркнул неизбежность возмездия за регулярные атаки на украинские города.

"Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ. Благодарю каждого воина, всех, кто обеспечивает нашу дальность и точность", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 7 сентября и в ночь на 8 сентября Силы обороны Украины нанесли серию прицельных ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях. Под удар попали база хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, а также несколько вражеских пунктов управления.

Кроме того, в ночь на 6 сентября взрывы прогремели в российском Ростове-на-Дону, где, несмотря на заявления местных властей о работе ПВО, там вспыхнул пожар и был поврежден многоквартирный дом.

А 8 сентября во время заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби предупредил партнеров, что война между РФ и Украиной может затянуться. Он заявил, что Россия активно восстанавливает свои вооруженные силы и военно-промышленный комплекс, поэтому союзникам необходимо настроиться на непрерывную и длительную поддержку Украины.