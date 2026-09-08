Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пентагон: війна в Україні може тривати ще роками

Пентагон: війна в Україні може тривати ще роками

Ua ru
8 вересня 2026 23:51
Війна в Україні може тривати роками, заявили в Пентагоні
Елбридж Колбі. Фото: Reuters

Російська Федерація відновлює свої військові можливості та оборонну промисловість. У зв'язку з цим союзникам варто готуватися до того, що війна буде тривала і Україна потребуватиме постійної підтримки.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбридж Колбі під час засідання Контактної групи формату "Рамштайн" 8 вересня.

Реклама

Що сказали у Пентагоні про війну в Україні

"Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин", — заявив Колбі.

Посадовець наголосив, що у зв'язку з нинішньою реальністю, для Європи ще більш важливим є не лише питання підтримки України, але й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації.

"Європа має продовжувати, а за необхідності — збільшувати підтримку нагальних потреб України на полі бою через механізм PURL. Постійне постачання боєприпасів та критично важливих засобів є ефективним. Це залишається надзвичайно важливим для того, щоб українські збройні сили могли утримувати лінію фронту та запобігати подальшому просуванню російських військ", — наголосив заступник очільника Пентагону.

Читайте також:

Окрім того, за його словами, країнам Європи вже зараз потрібно планувати стабільні закупівлі, щоб підтримувати довгострокове відновлення ЗСУ, а також для забезпечення власних оборонних потреб.

У зв'язку з цим генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників України збільшити військову підтримку, заявивши, що вони мають "копати глибше", аби знайти необхідні ресурси.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання наголосив на критичній важливості дронової війни. За його словами, до 90% успіхів на полі бою залежить від цієї зброї. Тож він попросив союзників ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб побачити результати на полі бою взимку.

Зрештою європейські союзники взяли на себе зобов’язання купувати більше американських систем Patriot для України та надсилати ракети зі своїх запасів, щоб допомогти Києву вистояти взимку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому припустив, що війна продовжиться і взимку. Він зазначив, що на це вказує поточна ситуація.

Також президент повідомив, що Росія підготувала інфраструктуру для нової мобілізації та розраховує додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових. За словами Зеленського, рішення може бути ухвалене після виборів до Держдуми, які пройдуть наступного тижня.

НАТО Європа Пентагон війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації