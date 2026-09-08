Війна в Україні може тривати роками, заявили в Пентагоні

Елбридж Колбі. Фото: Reuters

Російська Федерація відновлює свої військові можливості та оборонну промисловість. У зв'язку з цим союзникам варто готуватися до того, що війна буде тривала і Україна потребуватиме постійної підтримки.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбридж Колбі під час засідання Контактної групи формату "Рамштайн" 8 вересня.

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Що сказали у Пентагоні про війну в Україні

"Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин", — заявив Колбі.

Посадовець наголосив, що у зв'язку з нинішньою реальністю, для Європи ще більш важливим є не лише питання підтримки України, але й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації.

"Європа має продовжувати, а за необхідності — збільшувати підтримку нагальних потреб України на полі бою через механізм PURL. Постійне постачання боєприпасів та критично важливих засобів є ефективним. Це залишається надзвичайно важливим для того, щоб українські збройні сили могли утримувати лінію фронту та запобігати подальшому просуванню російських військ", — наголосив заступник очільника Пентагону.

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Окрім того, за його словами, країнам Європи вже зараз потрібно планувати стабільні закупівлі, щоб підтримувати довгострокове відновлення ЗСУ, а також для забезпечення власних оборонних потреб.

У зв'язку з цим генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників України збільшити військову підтримку, заявивши, що вони мають "копати глибше", аби знайти необхідні ресурси.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання наголосив на критичній важливості дронової війни. За його словами, до 90% успіхів на полі бою залежить від цієї зброї. Тож він попросив союзників ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб побачити результати на полі бою взимку.

Зрештою європейські союзники взяли на себе зобов’язання купувати більше американських систем Patriot для України та надсилати ракети зі своїх запасів, щоб допомогти Києву вистояти взимку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому припустив, що війна продовжиться і взимку. Він зазначив, що на це вказує поточна ситуація.

Також президент повідомив, що Росія підготувала інфраструктуру для нової мобілізації та розраховує додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових. За словами Зеленського, рішення може бути ухвалене після виборів до Держдуми, які пройдуть наступного тижня.