Война в Украине может длиться годами, заявили в Пентагоне

Элбридж Колби. Фото: Reuters

Российская Федерация восстанавливает свой военный потенциал и оборонную промышленность. В связи с этим союзникам следует готовиться к тому, что война будет затяжной и Украина будет нуждаться в постоянной поддержке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби во время заседания Контактной группы формата "Рамштайн" 8 сентября.

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Что сказали в Пентагоне о войне в Украине

"Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в течение ближайших месяцев и лет. Мы также должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам", — заявил Колби.

Чиновник подчеркнул, что в связи с нынешней реальностью для Европы еще более важным является не только вопрос поддержки Украины, но и ускорение собственного перевооружения и реиндустриализации.

"Европа должна продолжать, а при необходимости — увеличивать поддержку неотложных потребностей Украины на поле боя через механизм PURL. Постоянные поставки боеприпасов и критически важных средств являются эффективными. Это остается чрезвычайно важным для того, чтобы украинские вооруженные силы могли удерживать линию фронта и предотвращать дальнейшее продвижение российских войск", — подчеркнул заместитель главы Пентагона.

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Кроме того, по его словам, странам Европы уже сейчас необходимо планировать стабильные закупки, чтобы поддерживать долгосрочное восстановление ВСУ, а также для обеспечения собственных оборонных нужд.

В связи с этим генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников Украины увеличить военную поддержку, заявив, что им нужно «копать глубже», чтобы найти необходимые ресурсы.

Министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания подчеркнул критическую важность войны с использованием дронов. По его словам, до 90% успехов на поле боя зависит от этого оружия. Поэтому он попросил союзников принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы увидеть результаты на поле боя зимой.

В итоге европейские союзники взяли на себя обязательство закупать больше американских систем Patriot для Украины и поставлять ракеты из своих запасов, чтобы помочь Киеву выстоять зимой.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад предположил, что война продолжится и зимой. Он отметил, что на это указывает текущая ситуация.

Также президент сообщил, что Россия подготовила инфраструктуру для новой мобилизации и рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военных. По словам Зеленского, решение может быть принято после выборов в Госдуму, которые пройдут на следующей неделе.