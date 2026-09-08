Зеленский: РФ готовится мобилизовать 300 тысяч военнослужащих

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовила инфраструктуру для новой мобилизации и рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военнослужащих. По его словам, решение может быть принято после выборов в Госдуму в конце сентября, а формат мобилизации пока неизвестен.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Когда Россия может начать мобилизацию

По словам Зеленского, российские власти до завершения выборов в Государственную Думу РФ будут пытаться отрицать подготовку к мобилизации. Таким образом в Кремле хотят не создавать дополнительного напряжения внутри страны.

Президент отметил, что не знает, какой именно будет новая кампания — открытой или скрытой. В то же время, по его словам, Украина располагает информацией о планах России дополнительно призывать в армию не менее 300 тысяч человек.

"Мы понимаем, что речь идет о цифре не менее 300 тысяч российских солдат. Это то, на что они рассчитывают дополнительно. По крайней мере, посмотрите: инфраструктура в России уже подготовлена к мобилизации", — заявил Зеленский.

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Он добавил, что новая мобилизация будет дорогостоящей для российской экономики и сложной для властей.

Ранее украинская разведка также сообщала о подготовке Россией дополнительной волны мобилизации. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, Москва планирует привлечь по 300 тысяч человек в 2026 и 2027 годах.

Что может измениться после выборов в РФ

Зеленский прогнозирует, что после завершения выборов в Госдуму в конце сентября может измениться риторика российских властей.

По его словам, именно после выборов станет понятно, какими будут дальнейшие шаги Кремля в отношении мобилизации.

"В конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", — сказал президент.

По данным украинской разведки, решение о новой волне мобилизации Россия может принять после проведения выборов в Госдуму, запланированных на 18–20 сентября.

Почему Россия усиливает удары по Украине

Зеленский связал возможную мобилизацию с ситуацией на фронте. Он заявил, что российская армия не добивается ожидаемых успехов на поле боя, поэтому Москва пытается продемонстрировать силу с помощью массированных воздушных ударов по Украине.

Президент также обвинил российскую сторону в распространении ложных заявлений о ситуации на фронте. В частности, он упомянул Святогорск, который, по его словам, остается под контролем украинских военных, а также заявления РФ о приближении российских войск к Сумам.

"На поле боя ничего не получается. Где наносить удары? Только в воздухе. Здесь у них есть сила. Это тоже факт", — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина должна учитывать способность России наносить интенсивные воздушные удары по украинской территории.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по аэропортам "Борисполь" и "Жуляны" накануне приезда американской делегации. По словам президента, Россия хотела продемонстрировать, что Украина якобы не способна гарантировать безопасность международным партнерам.

Также Новини.LIVE писали об оценке Зеленским переговоров представителей США и России. Президент предположил, что стороны могли обсуждать возможные договоренности о прекращении ударов, в частности по энергетической инфраструктуре, а также другие вопросы, связанные с дальнейшим ходом переговорного процесса.