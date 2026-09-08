Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: РФ готовит мобилизацию 300 тысяч военнослужащих

Зеленский: РФ готовит мобилизацию 300 тысяч военнослужащих

Ua ru
8 сентября 2026 13:17
Зеленский: РФ готовится мобилизовать 300 тысяч военнослужащих
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовила инфраструктуру для новой мобилизации и рассчитывает дополнительно привлечь не менее 300 тысяч военнослужащих. По его словам, решение может быть принято после выборов в Госдуму в конце сентября, а формат мобилизации пока неизвестен.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Когда Россия может начать мобилизацию

По словам Зеленского, российские власти до завершения выборов в Государственную Думу РФ будут пытаться отрицать подготовку к мобилизации. Таким образом в Кремле хотят не создавать дополнительного напряжения внутри страны.

Президент отметил, что не знает, какой именно будет новая кампания — открытой или скрытой. В то же время, по его словам, Украина располагает информацией о планах России дополнительно призывать в армию не менее 300 тысяч человек.

"Мы понимаем, что речь идет о цифре не менее 300 тысяч российских солдат. Это то, на что они рассчитывают дополнительно. По крайней мере, посмотрите: инфраструктура в России уже подготовлена к мобилизации", — заявил Зеленский.

Читайте также:

Он добавил, что новая мобилизация будет дорогостоящей для российской экономики и сложной для властей.

Ранее украинская разведка также сообщала о подготовке Россией дополнительной волны мобилизации. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, Москва планирует привлечь по 300 тысяч человек в 2026 и 2027 годах.

Что может измениться после выборов в РФ

Зеленский прогнозирует, что после завершения выборов в Госдуму в конце сентября может измениться риторика российских властей.

По его словам, именно после выборов станет понятно, какими будут дальнейшие шаги Кремля в отношении мобилизации.

"В конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", — сказал президент.

По данным украинской разведки, решение о новой волне мобилизации Россия может принять после проведения выборов в Госдуму, запланированных на 18–20 сентября.

Почему Россия усиливает удары по Украине

Зеленский связал возможную мобилизацию с ситуацией на фронте. Он заявил, что российская армия не добивается ожидаемых успехов на поле боя, поэтому Москва пытается продемонстрировать силу с помощью массированных воздушных ударов по Украине.

Президент также обвинил российскую сторону в распространении ложных заявлений о ситуации на фронте. В частности, он упомянул Святогорск, который, по его словам, остается под контролем украинских военных, а также заявления РФ о приближении российских войск к Сумам.

"На поле боя ничего не получается. Где наносить удары? Только в воздухе. Здесь у них есть сила. Это тоже факт", — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина должна учитывать способность России наносить интенсивные воздушные удары по украинской территории.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по аэропортам "Борисполь" и "Жуляны" накануне приезда американской делегации. По словам президента, Россия хотела продемонстрировать, что Украина якобы не способна гарантировать безопасность международным партнерам.

Также Новини.LIVE писали об оценке Зеленским переговоров представителей США и России. Президент предположил, что стороны могли обсуждать возможные договоренности о прекращении ударов, в частности по энергетической инфраструктуре, а также другие вопросы, связанные с дальнейшим ходом переговорного процесса.

Владимир Зеленский владимир путин Кремль Мобилизация в россии война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации